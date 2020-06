Hoe heb jij je thuiswerkplek ingericht? Is het helemaal in een strakke en minimalistische Apple-stijl, of zit je gewoon aan de keukentafel. In deze nieuwe serie stellen we een aantal thuiswerkplekken van iCulture-lezers en -medewerkers aan je voor.

De thuiswerkplek van Robbert Paymans

We bekijken in deze serie allerlei interessante en inspirerende thuiswerkplekken. Nu iedereen al een paar weken de tijd heeft gehad om de perfecte werkplek in te richten, laten we zien wat mensen zoal hebben gedaan om lekker te kunnen werken. Deze keer Robbert Paymans, die we al kennen uit de tijd dat de iPhone nog niet eens bestond. Robbert was begin deze eeuw nog in de ban van organizers zoals de Palm Pilot en we kwamen met hem in contact via de website die we destijds hadden, Palmclub.nl. Het zal niet moeilijk zijn om te raden hoe onze latere naam iPhoneclub.nl is ontstaan.

Van Palm pda’s is Robbert net als wij gaandeweg overgestapt op de iPhone. En daarna volgden nog meer Apple-producten. Momenteel vind je op Robbert’s thuiswerkplek onder andere een 13-inch MacBook Pro, een setje AirPods Pro en natuurlijk ook een iPhone. Alle foto’s zijn gemaakt met de iPhone X.

De vreemde eend in de bijt is zoals vaak het beeldscherm: Robbert heeft gekozen voor een Dell-scherm en de printer is van HP.

Hij werkt sinds het begin van de intelligente lockdown vanuit huis. Als Manager Hospitality NL bij het badkamermerk Grohe zorgt Robbert ervoor dat hotelkamers zijn voorzien van een prima badkamer, zodat je op vakantie niet onder een miezerig straaltje staat.

Robbert:

Wat voor mij belangrijk is zijn een aantal zaken. Op de eerste plaats dat ik een kantoor voor mij alleen heb. Dit is de manier om rustig en geconcentreerd te kunnen werken. Daarnaast is het van belang dat de plek schoon en overzichtelijk is zoals jullie op de foto kunnen zien.

