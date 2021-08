Aluminium is Apple’s meestgebruikte materiaal voor al haar producten. De behuizing van iPhones, iPads en Macs zijn allemaal of grotendeels gemaakt van dit materiaal. Bij de Apple Watch heeft Apple wel meerdere soorten uitgebracht, waaronder roestvrij staal, keramiek en titanium. Laatstgenoemde zou in de toekomst ook gebruikt kunnen worden op de iPad, zo meldt Digitimes nu.



‘Apple overweegt iPad van titanium’

Digitimes blikt in een nieuw verslag vooruit op de aankomende instap-iPad, de iPad 2021. Dit model wordt net als alle huidige iPads gemaakt van aluminium, maar de website voegt eraan toe dat Apple ook titanium overweegt. Een behuizing van titanium is niet ondenkbaar, maar momenteel nog wel erg kostbaar. Titanium is duurder dan aluminium, vandaar dat de Apple Watch Edition ook prijziger is dan de roestvrij stalen versie.

Titanium is over het algemeen wel steviger, maar kan soms ook krasgevoelig zijn. Dat zie je bijvoorbeeld bij de Apple Watch, waarbij de titanium versie sneller kleinere krasjes heeft dan de roestvrij stalen variant. Maar de extra stevigheid kan wel van pas komen tegen het ombuigen. Je kunt je misschien nog de bendgate van de iPhone 6 en de iPad Pro 2018 herinnneren. Door het dunnere ontwerp konden sommige modellen makkelijker ombuigen.

Als Apple inderdaad titanium op de iPad overweegt, lijkt de iPad Pro daar een geschikt model voor. Deze is van zichzelf al wat duurder en met een titanium ontwerp kan Apple dit model ook meer onderscheiden van de gelijk ogende iPad Air. Eerder ging er al een gerucht dat Apple de iPhone van 2022 van titanium wil maken.