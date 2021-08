Plex begon ooit als een app om je eigen collectie films en muziek mee af te spelen, maar inmiddels is er ook een eigen Plex streamingdienst met gratis films (met reclame). Om al deze content op je televisie af te spelen, kun je de Apple TV-app gebruiken. In de afgelopen jaren is de app regelmatig vernieuwd, maar de nieuwste update geeft je meer keuze dan ooit. Met de nieuwe Content Layout-optie bepaal je zelf hoe de app eruit ziet.



Plex voor Apple TV: bepaal je eigen vormgeving

In een nieuwe blog leggen de makers de nieuwe mogelijkheden en het ontstaan van de functies uit. Gebruikers konden zich aanmelden voor de experimentele functies, van waaruit de makers feedback kregen. Uiteindelijk is gekozen voor een aantal verschillende instellingen. Bij Content Layout kan je kiezen tussen Modern en Classic. Daarmee bepaal je de indeling van onder andere het startscherm en het informatiescherm van films en series. Bij Modern zie je op de startpagina bovenaan in de achtergrond previews van de geselecteerde film, terwijl Classic alleen maar een raster met films en series laat zien. Datzelfde geldt ook voor het detailscherm: bij Modern zie je een shot uit de film, maar bij Classic staat de filmposter centraal.



Links: Modern lay-out | Rechts: Classic lay-out

Daarnaast kan je ook nog de achtergrondkleur van de app kiezen, zowel op het startscherm als in het detailscherm. Je kan kiezen voor kleuren van de artwork, waarbij de achtergrond zich dus aanpast aan de geselecteerde film of serie. In het detailscherm kun je ook kiezen om de artwork van de film of serie gedimd op de achtergrond te tonen.

Alle instellingen zijn te combineren, zodat je zelf tot de ideale instelling komt. Je vindt alle opties in de instellingen van de nieuwste versie van de Plex-app voor Apple TV. Zorg er wel voor dat je ingelogd bent. Meer informatie vind je in de blog van Plex.