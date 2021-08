Zo’n twee jaar geleden kwam Apple in opspraak, omdat er opnames via Siri beluisterd werden door externe medewerkers. Apple ging diep door het stof en stopte met het meeluisteren via Siri via externe medewerkers. Inmiddels kun je zelf aangeven of sommige opnames gedeeld mogen worden. Om de Siri-assistent toch verder te kunnen verbeteren, zoekt Apple nu naar andere manieren om dit voor elkaar te krijgen. Daarom is Apple gestart met een zogenaamde Siri Speech Study, met een speciale app.



Siri Speech Study: zo wil Apple Siri verbeteren

TechCrunch kwam de Siri Speech Study-app op het spoor. De app is op 9 augustus uitgebracht en is op 18 augustus nog bijgewerkt. De app werkt alleen in de VS, Canada, Duitsland, Frankrijk, Hong Kong, India, Ierland, Italië, Japan, Mexico Nieuw-Zeeland en Taiwan en is alleen op uitnodiging te gebruiken. Apple zegt dat de app gebruikt wordt om Siri verder te verbeteren.

Met de app kunnen deelnemende gebruikers feedback geven over hun Siri-verzoeken. Ook andere fouten kunnen via de app doorgegeven worden. Denk bijvoorbeeld aan het onterecht oppikken van het Hé Siri-commando of het verkeerd verstaan van een vraag. In de app zien deelnemers welke verzoeken gedaan zijn, zodat je daar makkelijk feedback op kan geven. Apple zegt dat er geen persoonlijke gegevens verzameld worden, anders dan de data die deelnemers zelf naar Apple sturen.

De nieuwe Siri Speech Study-app is dus alleen in bepaalde landen beschikbaar, maar verschijnt niet in de hitlijsten of in de zoekresultaten. De app is dus enigszins verborgen, al is dit wel de eerste keer dat Apple in bepaalde mate zo’n openbaar onderzoek doet. Hoe je aan zo’n uitnodiging voor dit onderzoek komt, is niet duidelijk. We weten ook niet of Apple nog plannen heeft om dit uit te breiden naar de Nederlandse Siri.

Let op: Downloaden kan alleen met een Amerikaans account. Je kan de app alleen gebruiken als je uitgenodigd bent.