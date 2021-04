Nanotextuur is op dit moment vrij exclusief. Het is beschikbaar op een select aantal schermen en het is een vrij prijzige optie. De meerwaarde van nanotextuur op Apple-schermen boven gewoon glas lees je hier.

Uitleg: wat is nanotextuur?

Nanotextuur is een speciale techniek waarmee je scherm een matte uitstraling heeft. Hierdoor reflecteert het dus niet. Op doorsnee matte schermen is een extra coating aangebracht. Het voordeel hiervan is dat het relatief goedkoop is, maar je levert wel in op de beeldkwaliteit. Het contrast wordt verlaagd en je hebt eerder last van een glinsterende waas.

Apple lost dit probleem op door op nanometerniveau in het glas te ‘snijden’. Het licht wat op het scherm komt wordt hierdoor niet direct weerkaatst, maar juist verstrooit. Zo behoud je de beeldkwaliteit en heb je geen last van schitteringen. Het nadeel ervan is dat er een fiks prijskaartje aan hangt.

Apple illustreert de werking van het nanotextuur scherm met deze afbeelding:

Op welke Apple schermen is nanotextuur beschikbaar?

Lang niet alle schermen van Apple hebben een nanotextuur afwerking. Op dit moment zijn er slechts twee manieren om dit scherm te krijgen en wel op de volgende apparaten. De prijs voor een upgrade verschilt per apparaat, maar de schermformaten ook.

Voordelen van een display met nanotextuur

In het kort biedt een nanotextuur een aantal voordelen:

Minder weerspiegeling en reflectie in het display.

Minder kans op vingerafdrukken.

Behoud van beeldkwaliteit ten opzichte van schermen met een matte coating.

Maar er zijn ook een paar nadelen:

Het is erg duur. Bij het kleinste beschikbare display betaal je meer dan €600 extra.

Afwerking kan op den duur kwetsbaar zijn bij schoonmaken met verkeerd materiaal.

Beschikbaar op slechts een paar apparaten.

Nanotextuur schermen schoonmaken: zo doe je dat

Een scherm met nanotextuur schoonmaken is niet zo simpel als bij een gewoon scherm. Het is belangrijk dat je voorzichtig te werk gaat. Apple heeft hiervoor speciale instructies geschreven. Op deze punten moet je letten wanneer je een Apple scherm met nanotextuur schoonmaakt:

Gebruik alleen het meegeleverde zwarte doekje van Apple.

Maak het scherm niet nat met water of andere vloeistoffen, ook niet via het doekje.

Voor hardnekkige vlekken gebruik je alleen 70% isopropyl alcohol (IPA) op het meegeleverde doekje.

Na gebruik maak je het doekje met de hand schoon. Gebruik afwasmiddel en spoel grondig af. Laat het doekje 24 uur drogen door lucht.

Voor gewone schermen van Apple kun je ook andere doekjes gebruiken, maar Apple zegt voor deze textuur dat je expliciet Apple’s doekje moet gebruiken. Ben je deze kwijt of is deze aan vervanging toe? Neem dan contact op met Apple.