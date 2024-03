Apple heeft een nieuwe Documentatie-pagina online gezet, waarin handleidingen, downloads en specs verzameld zijn. Maar de pagina is mogelijk te vroeg online gezet, want nog niet alle informatie is compleet.

Voor alle info over je favoriete Apple-apparaten kun je natuurlijk terecht bij iCulture, maar ook Apple heeft zelf uitgebreide documentatie over alle huidige producten en die van het verleden. Mac Otakara ontdekte dat Apple de vroegere pagina voor technische specs, handleidingen en meer heeft gecombineerd in een vernieuwde website.

Apple’s vernieuwde Documentatie-pagina

Op de pagina Handleidingen, specificaties en downloads vind je alles bij elkaar van Apple’s verschillende productcategorieën. Je kan filteren op type product (iPhone, iPad, Mac, etcetera), waarna je nog door kan klikken naar specifieke producten. Daar vind je vervolgens informatie zoals handleidingen, de technische specificaties en andere algemene info. Je vindt hier geen promotiepraat over hoe geweldig de nieuwste iPhone nu is: het draait alleen om praktische info als naslagwerk.

De pagina is ter vervanging van de eerdere pagina voor technische specificaties. Deze had nog een wat gedateerd design en was een overblijfsel van Apple’s website design van pak hem beet acht jaar geleden. Af en toe kom je op Apple’s website nog dergelijke oud uitziende pagina’s tegen, maar voor deze is dus nu de opfrisbeurt online gezet.

Apple’s oude, vorige Tech Specs-pagina

Niet alle informatie compleet

Het lijkt er echter op dat Apple nog niet helemaal klaar is met de vernieuwde website. Nog niet van alle producten is de informatie compleet en/of volledig. Ook gebruikt Apple ineens onbekende termen en levert de zoekfunctie vooral Franstalige zoekresultaten op. Bij de Apple Watches ontbreken bijvoorbeeld de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2, terwijl de Apple Watch SE (tweede generatie) wel apart vermeld wordt.

Bij de Duitse versie van de pagina vinden we veel meer Apple Watch-modellen genoemd. Ook gebruikt Apple ineens termen als Apple Watch Standard (voor de eerste generatie Apple Watch in roestvrij staal) en wordt de Apple Watch Series 4 ook aangeduid met de toevoeging “4th gen”.

Het lijkt er dus op dat het nog work in progress is en dat Apple nog wat laatste puntjes op de i moet zetten. De website staat in ieder geval wel online en is hier te bekijken.