Bij elke nieuwe generatie van de iPad Pro maakte Apple een flinke stap in prestaties. Apple gebruikt meestal een X-variant van de nieuwste iPhone-chip, maar dit jaar is dat iets anders. In plaats van een A13X-chip vinden we in de iPad Pro 2020 een A12Z-chip. Wat betekent dit voor de prestaties van het nieuwste model? Het goede nieuws is dat de iPad Pro nog steeds razendsnel is.



iPad Pro 2020 benchmarks

De nieuwste iPad wordt vanaf morgen officieel aan de eerste kopers geleverd, maar een gelukkige op Reddit heeft zijn bestelling al vroeg op de deurmat gekregen. Hij heeft zijn model, de 11-inch variant, door de Geekbench gehaald om te checken hoeveel sneller de nieuwe A12Z-chip is ten opzichte van zijn voorganger. Uit de test blijkt dat de iPad Pro 2020 een benchmarkscore van 1.114 op de single-core haalt en 4.654 op de multi-score. Ten opzichte van het model van 2018 is dit nagenoeg gelijk. Die haalt een score van zo’n respectievelijk 1.111 en 4.604.

De Metal-score ligt wel een stukje hoger. Bij het 2020-model is dit 9.894, terwijl de voorloper niet verder kwam dan ongeveer 9.020. Dit betekent dat de grafische prestaties iets beter zijn, maar in de praktijk merk je dat waarschijnlijk niet echt. De hogere score komt doordat de iPad Pro 2020 een 8-core GPU heeft, in plaats van een 7-core GPU in de iPad Pro 2018.

In de resultaten houden we nog wel een slag om de arm. De iPad Pro 2020 is pas net verschenen en draait op iPadOS 13.4, de update die later vandaag beschikbaar komt. Mogelijk is Geekbench nog niet voldoende geoptimaliseerd voor dit model en deze iPadOS-versie. Desalniettemin lijkt het erop dat de verbeteringen in prestaties minimaal zijn. Wel bleek eerder uit de code dat elk model iPad Pro 2020 nu 6GB RAM heeft. Met deze prestaties is de iPad Pro nog steeds sneller dan de gemiddelde laptop. Onlangs bleek zelfs uit de MacBook Air 2020 benchmark dat de iPad Pro 2018 nog sneller is.

Bekijk ook Alle 2020 iPad Pro's beschikken over 6GB werkgeheugen en U1-chip Aan snelheid geen gebrek bij de 2020 iPad Pro's: het nieuwe model is voorzien van 6GB RAM en een U1-chip. Dat blijkt uit code van de Golden Master van iOS 13.4, die woensdagavond verscheen.

De iPad Pro 2020 is vanaf morgen officieel verkrijgbaar, maar het model is wel al te bestellen. Bekijk ook ons artikel met de verschillen tussen de iPad Pro 2020 vs iPad Pro 2018, want er zijn wel degelijk verbeteringen die de moeite waard zijn.