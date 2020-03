6GB RAM in iPad Pro 2020

Het geldt voor alle versies van de 2020 iPad Pro. Met 6GB RAM zit er 2GB meer in dan in het voorgaande model. In 2018 werd er alleen voor het topmodel met 1TB opslag nog een uitzondering gemaakt door er meer werkgeheugen in te stoppen. Nu is één lijn getrokken.



De extra hoeveelheid RAM gaat ervoor zorgen dat de A12Z-processor in het apparaat goed is voorbereid op zware taken zoals augmented reality en het verwerken van data van de LiDAR Scanner. Dit is nieuw in de 2020 iPad Pro’s en zorgt voor allerlei nieuwe toepassingen. We verwachten dat Apple daar bij de aankondiging van iPadOS 14 meer over gaat onthullen. Het extra werkgeheugen zorgt er ook voor dat je meer apps en browsertabbladen gelijktijdig open kunt houden, mocht je dit willen, zonder dat de boel vastloopt.

Apple heeft bij de iPad Pro’s gekozen voor een nieuwe A12Z processor, die is gebaseerd op het model dat ook al in de iPhone XS zat. Het gaat om een 64-bit chip met 8-core graphics. Volgens Apple is ‘ie sneller dan hedendaagse laptop-pc’s.

U1-chip in iPad Pro 2020

De vierde generatie iPad Pro bevat ook een Apple U1-chip voor Ultra Wideband. Dit werd niet genoemd in het persbericht, maar ook dit blijkt uit de code van de iOS 13.4 Golden Master. Het zou gebruikt kunnen worden in combinatie met de nog niet aangekondigde AirTag-tracker voor spullen. Het zou kunnen gaan om functies vergelijkbaar met de iPhone 11.

De chip wordt gebruikt om de richting en locatie in een bepaalde ruimte te kunnen bepalen, bijvoorbeeld ten opzichte van andere apparaten met een soortgelijke chip. Dit komt bijvoorbeeld van pas bij het AirDroppen. Apple heeft nog geen andere toepassingen aangekondigd, maar ook dat kan gaan veranderen als in juni de WWDC 2020 nieuwe stijl plaatsvindt en de functies van iOS 14 worden onthuld.