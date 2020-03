iPad Pro 2020 teardown

Eerder deze week maakte iFixit al een MacBook Air 2020 teardown, waaruit bleek dat je makkelijk toegang tot de accu hebt. Deze keer gaat niet om een fotoserie, maar om een video met de teardown van de iPad Pro 2020. Daaruit blijkt hoeveel overeenkomsten er zijn met het model uit 2018. Wel zijn er natuurlijk ook wat dingen vernieuwd: zo is er nu een cameramodule met een 12 megapixel groothoeklens en een 10 megapixel supergroothoeklens.



Geheel nieuw is de LIDAR Scanner, waarmee je 3D-beelden kunt maken. In de video krijg je de laserstralen te zien, dankzij gebruik van een infraroodcamera. Deze scanner doet niet zoveel projecties als de True Depth-camera van de iPhone die voor Face ID wordt gebruikt. Wel blijkt dat de frontcamera identiek is aan het voorgaande model uit 2018.

Ook de batterij is van hetzelfde formaat, maar om die te vervangen moet je eerst het moederbord loshalen. Die zit echter vastgeplakt. Ook veel andere onderdelen zijn vastgemaakt met een klodder lijm. Behalve dan de USB-C-poort die modulair is en makkelijk te vervangen is bij een defect.

De volledige video is bij iFixit te zien, maar bevat nog niet alle informatie. Zo volgen er bij iFixit meestal nog de gedetailleerde foto’s en ook over de A12Z Bionic processor valt meer te vertellen. Wil je meer weten over de LiDAR Scanner en wat je daarmee kunt doen, dan hebben we daar een aparte uitleg over.

De iPad Pro 2020 ligt inmiddels in de winkel, maar echte aanbiedingen zijn er nog niet.