Je hebt ze de afgelopen weken waarschijnlijk veelvuldig voorbij zien komen: WhatsApp-berichten die doorgestuurd zijn vanuit andere gesprekken. Je herkent ze duidelijk aan het doorgestuurd-label. Sinds enige tijd markeert WhatsApp berichten die veelvuldig doorgestuurd worden met dubbele pijlen, om duidelijk te maken dat zo’n bericht niet afkomstig is van jouw contact. Voor dit soort berichten gelden nu nieuwe beperkingen, zo laat WhatsApp in een blogpost weten.



WhatsApp beperkt versturen van doorgestuurde berichten

Berichten die meer dan vijf keer doorgestuurd worden, herken je aan de dubbele pijlen bovenaan het chatbericht. Wil jij dit bericht verder verspreiden, dan kan dat met de nieuwe maatregel maar naar één chat tegelijk. Dat betekent dat berichten zich nu veel minder snel verspreiden. Voorheen was dit meer dan 250 en een paar jaar geleden is dit al teruggeschroefd naar twintig en later naar vijf chats. Nu is dit dus slechts één chat. Dat betekent dus wel dat een bericht in één keer naar meerdere mensen doorgestuurd kan worden, namelijk via een groepsgesprek.

Door de eerdere maatregelen wist WhatsApp te zorgen voor een wereldwijde afname van 25% in het aantal doorgestuurde berichten. WhatsApp beseft wel dat niet alle doorgestuurde berichten slecht zijn, maar nepnieuws wordt wel veelal op deze manier verspreid. In deze tijden van corona gaan er veel berichten rond die afkomstig zouden zijn van ziekenhuizen en andere instanties, terwijl het hier heel vaak om valse berichten gaat.

Hou er dus wel rekening mee dat door deze aanpassing je ook onschuldige berichten mogelijk minder goed kan doorsturen. Memes, grappige afbeeldingen en ontroerende berichten kun je daardoor mogelijk ook maar een beperkt aantal keer doorsturen. WhatsApp zegt de inhoud van berichten niet te kunnen lezen, maar beschikt wel over metadata zoals hoevaak een bericht al verzonden is.

Meer maatregelen rondom corona

WhatsApp heeft de afgelopen weken meer maatregelen genomen rondom het coronavirus. Zo zijn ze een samenwerking gestart met de Wereldgezondheidsorganisatie. Via deze link kun je een bericht sturen naar een speciaal nummer en meer informatie krijgen over COVID-19. Hou er wel rekening mee dat deze dienst Engelstalig is.

Verder test WhatsApp al een tijdje het checken van berichten via Google. Een vaak doorgestuurd bericht heeft in de betaversie een knop met een vergrootglas, waarmee je een zoekopdracht via Google kan uitvoeren op de inhoud van het bericht. Op deze manier kan je makkelijker de oorsprong van dit bericht achterhalen. Momenteel is dit nog niet voor iedereen beschikbaar en het is nog onduidelijk wanneer WhatsApp dit toe gaat voegen.