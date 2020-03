Steun zelfstandige appontwikkelaars

Heel wat mensen zitten momenteel in de stress over hun werk. Ze raken hun baan kwijt, krijgen als ZZP’er opeens geen opdrachten meer of zien hun bedrijf in rook opgaan. Ook ontwikkelaars hebben ermee te maken en de Indie Support Weeks probeert ze door deze moeilijke periode heen te helpen. We gebruiken dagelijks apps, maar we denken bijna nooit aan de mensen die ze hebben gemaakt. Vaak valt er niet veel mee te verdienen en doen ontwikkelaars het als hobby bij, terwijl ze ondertussen als ZZP’er of kleine zelfstandige een andere baan hebben. Als dat wegvalt, komen ze al snel in de problemen. Maar jij kunt helpen.



Tijdens de Indie Support Weeks van 30 maart tot 12 april 2020 beloven gebruikers, websites, podcasters en youtubers extra aandacht te besteden aan software-ontwikkelaars. Het gaat om honderden apps die je hulp kunnen gebruiken. Misschien zit er iets tussen dat je nodig hebt, of waarvan je niet wist dat het bestond.

Indie Support Weeks

John Sundell is de bedenker van Indie Support Weeks. Het begon allemaal met een tweet en inmiddels heeft John een flinke lijst met partners weten te vinden. Ze gaan allemaal extra aandacht besteden aan apps van kleine zelfstandige ontwikkelaars. In de lijst zien we vooral veel Swift-blogs, waaronder die van Antoine van der Lee, beter bekend als SwiftLee. Antoine was twee keer te gast in onze iCulture-podcast om te vertellen over het ontwikkelen van apps. Zelf heeft hij een baan bij WeTransfer, maar hij heeft veel collega’s die een wat minder zekere toekomst hebben.

I've heard that many indie devs are suffering from lower sales/income because of the current situation, and I want to help. So, rather than running any ads between 30/3-5/4, I'll promote one indie app/day on my site, for free. Send me a DM if you'd like me to include your app πŸ™‚ — John Sundell (@johnsundell) March 19, 2020

Kort na de aankondiging van Sundell kreeg hij meer dan 200 suggesties binnen van apps die wat steun kunnen gebruiken. Het zou natuurlijk mooi zijn als Apple tijdelijk de 30% afdracht voor ontwikkelaars zou opschorten, maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren.

Wat zijn dan de apps die je zoal kunt gaan ontdekken (en hopelijk steunen)? SwiftLee heeft er twee voorgedragen:

Een makkelijke weekkalender, gemaakt door de Nederlander Tom van Zummeren. Met een score van 4,7 sterren in de App Store ook eentje die door gebruikers wordt gewaardeerd. Deze kenden we nog niet: teken een route die je vervolgens gaat hardlopen. Gemaakt door Jordi Bruin.

Hier zijn nog een paar andere suggesties van apps die je kunt steunen:

Soulver: Beschrijf je (wiskundige) probleem en Soulver lost het op.

BBedit: Een veelgebruikte tekstverwerker voor de Mac, die al heel lang bestaat. Voor notities, verhalen of het schrijven van code.

Mouseless: Een app waarmee je sneltoetsen leert gebruiken. Ga een stap verder dan Command-C en Command-V en leer je toetsenbord bespelen als een pro.

De volledige lijst vind je op Github.