Apple Vision Pro teardown

iFixit heeft een teardown uitgevoerd van de Apple Vision Pro. Daarmee krijgen we voor het eerst goed zicht op alle interne componenten. Apple’s oog voor detail blijkt ook bij dit product weer indrukwekkend. Volgens iFixit is de Vision Pro Apple’s meest complexe hardwareproduct tot nu toe. Er zitten zoveel aspecten aan dat ze meer dan één video nodig hebben om het volledig te laten zien. In de eerste video laten ze zien hoe demontage van de Vision Pro in z’n werk gaat. Dat blijkt een vrij lastig proces.

De demontage begon met het verwijderen van het glas aan de voorkant met behulp van hitte. Deze kon met minimale schade worden verwijderd. De speakerstokjes konden met behulp van de simverwijdertool eruit worden gehaald, maar zijn daarbij wel gemakkelijk te beschadigen. Apple heeft gekozen voor een wat meer modulaire aanpak en dat valt te prijzen. Maar een reparatiescore kan iFixit op dit moment nog niet geven.

Na het verwijderen van de Light Seal en de magnetische afdichtingen zit er een permanente afdichting, omwikkeld met gebreide stof. Tijdens de teardown keek iFixit ook naar het automatische systeem voor het aanpassen van de pupilafstand, de verschillende lagen van beeldschermen en een breed scala aan sensoren.

Verder heeft Apple gekozen voor een batterij met kabel. Deze kan er niet zo gemakkelijk uit worden getrokken. Wel valt iets anders op: de stekker aan het uiteinde is een niet-standaard, extra grote Lightning-connector. Apple heeft de eigen connector dus nog niet verdwenen.

iFixit vindt dat de Vision Pro “waanzinnig ambitieus” is, maar ziet ook wel wat tekortkomingen die al in de eerder verschenen reviews aan de orde zijn gekomen, zoals het gewicht en de noodzaak om een externe batterij te gebruiken.

Ook de moeite waard om te lezen is een artikel van Wallpaper, waarin het designteam van Apple enkele ontwerpkeuzes van de Vision Pro uitlegt. Daarin is ook een ‘exploded’ afbeelding van de Vision Pro-onderdelen te zien. En wie wat meer van hypevideo’s houdt is er de eerste Apple Vision Pro valtest, waarbij het apparaat zo vaak op de grond wordt gegooid dat het buitenste schermpaneel stuk gaat.

Zoals gezegd: iFixit belooft nog meer video’s en zal op X aankondigen wanneer er weer nieuw materiaal is.