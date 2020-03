MacBook Air 2020 teardown

De belangrijkste vernieuwing in de MacBook Air 2020 is het schaartoetsenbord, een verbetering ten opzichte van het eerdere vlindertoetsenbord. Het vernieuwde toetsenbord voegt een halve millimeter toe aan de behuizing en die extra dikte is het waard. Ook is het nieuwe model net iets zwaarder. Uiteindelijk krijgt het apparaat een reparatiescore van 4 uit 10, omdat er makkelijker toegang is tot de trackpad en de accu. Ook de ventilatoren, speakers en poorten zijn nu modulair en makkelijker te bereiken. Daarmee is de nieuwste MacBook Air beter te repareren dat zijn voorganger, die een score 3 haalde.



Maar niet alles is positief. Het toetsenbord is nu weliswaar minder gevoelig voor defecten, maar zit nog steeds vast aan de topcase. Dat betekent dat die helemaal moet worden vervangen als er iets met de toetsen mis is. De kabel van de trackpad zit nu niet meer onder het moederbord, maar liggen nu vrij en kunnen losgekoppeld worden. Zo kun je de trackpad gemakkelijk vervangen.

De accu bevindt zich ook onder deze kabels, waardoor je ook die makkelijk kunt vervangen zonder meteen het moederbord eruit te halen. Volgens iFixit is het duidelijk dat Apple hier echt moeite heeft gedaan om de repareerbaarheid te verbeteren. Apple heeft dezelfde accu als vorig jaar erin gestopt, met hetzelfde modelnummer en specificaties. Apple gebruikt plakstrips en schroefjes om de speakers op hun plek te houden, maar SSD en RAM zitten nog vastgesoldeerd. iFixit ontdekte een grotere heatsink bij de processor.

De MacBook Air 2020 ligt inmiddels in de winkel, al kunnen nog maar weinig winkels ‘m leveren. Je kunt deze MacBook onder andere kopen bij YourMacStore. Bekijk onze pagina over de MacBook Air kopen voor je opties.

Bij Apple zijn de adviesprijzen als volgt:

1,1‑GHz dual‑core Intel Core i3-processor 10e generatie met 256GB en Touch ID: adviesprijs vanaf €1.199

1,1‑GHz quad‑core Intel Core i5-processor 10e generatie met 512GB opslag en Touch ID: adviesprijs vanaf €1.499