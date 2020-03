Het is sinds kort mogelijk om op de Apple Watch in-app aankopen te doen en de makers van Lens hebben daar meteen gebruik van gemaakt. Het is de eerste bekende app die het aanbiedt.

Lens met in-app aankopen

Met Lens kun je Instagram-posts bekijken op de Apple Watch. Dat is leuk om te doen als je op de wc zit of op andere momenten dat je de iPhone niet bij de hand hebt. Je kon tot nu toe door je feed bladeren, maar met de komst van de in-app aankopen zijn er extra opties aan toegevoegd. Je loopt daardoor tijdens het gebruik van de app wel tegen allerlei meldingen aan. Stories, zoeken, profielen bekijken: het werkt alleen als je betaalt. Gelukkig heeft de ontwikkelaar het wel sympathiek gemaakt: je mag zelf bepalen wat je betaalt.



Als je de bijbehorende app op de iPhone opent heb je de mogelijkheid om €2,29, €3,49 of €4,49 af te rekenen. Er staan dollartekens bij, maar als je op één van de opties drukt zie je dezelfde bedragen in euro’s op het moment dat je gaat afrekenen. Dit is een eenmalige aankoop voor de rest van de levensduur van de app.

Lens voor de Apple Watch ging vorig jaar van start als een leuke app om Instagram onderweg te bekijken. Op het kleine schermpje van de Apple Watch zijn de foto’s weliswaar klein, maar je kunt alsnog liken. Wil je reageren, dan zul je Pro-abonnee moeten worden. En dat geldt voor veel meer functies.

Voor betalende gebruikers is Lens nu een stuk functioneler geworden, maar voor bestaande gebruikers kan het juist frustrerender zijn. Wil je reageren op een bericht, dan kan dat alleen als je betaalt. Toch zijn er nog een paar dingen die niet mogelijk zijn, zoals het bekijken van een livestream of het zelf posten van een foto. Maar dat komt door de beperkingen van de Apple Watch zelf.

De aankopen zijn volgens developer Reuben Catchpole nodig om de app verder te kunnen ontwikkelen. Je kunt de aankoop ook als een fooi zien, als je blij bent met het feit dat deze app bestaat.

Lees onze review van Lens voor Apple Watch om te ontdekken of deze app iets voor jou is.