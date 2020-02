Apple komt binnenkort met een nieuwe iPad Pro en de eerste cases zijn nu al gelekt. Daarop zien we hoe de camerabump van dit model er uit gaat zien. Het doet sterk vermoeden dat de geruchten over de verbeterde camera kloppen.

Geruchten over de iPad Pro 2020 spelen nu al een flinke tijd. Apple zou werken aan een verbeterde versie, met onder andere een snellere processor. Een volledig nieuw design krijgt dit model vermoedelijk niet, maar voor de camera worden wel flink wat verbeteringen verwacht. De iPad zou namelijk voor het eerst meerdere lenzen krijgen en een nieuwe case die online verschenen is, laat zien hoe Apple dit wil verwerken.



‘Gelekte iPad Pro 2020 case met vierkante camerabump’

De kans is groot dat de iPad Pro 2020 dezelfde camera-opstelling krijgt als de iPhone 11 Pro. In de case is namelijk een vierkante uitsnede voor de camera te zien. Apple gebruikt dit momenteel ook bij de iPhone 11 Pro, die drie cameralenzen heeft. Het lijkt er dus op dat ook de iPad Pro drie lenzen krijgt. Het gaat dan naast de gewone lens om een telelens en een ultragroothoeklens. Mogelijk zit er ook een time-of-flight sensor in.

Andere details die we uit de hoes kunnen halen, is dat het design verder nagenoeg hetzelfde blijft. Dat betekent dus rechte hoeken aan de randen en een magnetische zijkant om de Apple Pencil aan te bevestigen. De rechter zijkant is bij deze hoes namelijk vrij gehouden, zodat je daar de tweede generatie Apple Pencil kan opbergen. Aan de linker kant zien we een klein gaatje voor de microfoon. Bij de huidige iPad Pro 2018 vinden we op deze plek ook al een microfoon.

Ondanks dat het design grotendeels hetzelfde is al van het huidige model, betekent de nieuwe camera-uitsnede dat hoesjes van het 2018-model niet zullen passen. De camera is een flink stuk groter, zelfs als er wat ruimte zit bij je huidige hoes, is de kans klein dat deze op de nieuwe iPad Pro past. Dat betekent dus ook dat Apple bijvoorbeeld een nieuwe versie van het Smart Keyboard Folio uit gaat brengen.

Het ontwerp van de case komt overeen met de renders van de iPad Pro 2020 die eerder online verschenen. Toch houden we nog een slag om de arm. Dergelijke hoesjes worden vaak gemaakt op basis van geruchten. Accessoiremakers maken soms hoesjes op de gok, zodat ze er snel bij zijn als het apparaat in de schappen ligt. Desalniettemin verwachten we de iPad Pro 2020 binnenkort al. In ons artikel met verwachtingen voor het maart 2020-event lees je er meer over.