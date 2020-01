T-Mobile introduceert vandaag een 5G ready abonnement in Nederland. Daarmee krijg je direct toegang tot het 5G-netwerk, zodra het beschikbaar is. Ook kun je onbeperkt bellen in Nederland en de EU. Het abonnement kost €37,50 per maand.

Unlimited 5G ready bij T-Mobile

T-Mobile beloofde bij de fusie met Tele2 dat ze als eerste een landelijk 5G-netwerk live wilden hebben. Of dat gaat lukken is nog de vraag, maar T-Mobile heeft het abonnementenpakket in ieder geval al wel voorbereid op de komst van 5G. T-Mobile had al een Unlimited abonnement van 35 euro per maand, waarmee je onbeperkt kunt bellen en internetten. Er komt nu een nieuwe bundel bij, die ook toegang geeft tot 5G. In het eerste kwartaal van 2020 worden de eerste 5G-toestellen op de Nederlandse markt verwacht. Dat wil niet zeggen dat het 5G-netwerk van T-Mobile dan ook al landelijk dekkend is, want de provider houdt een slag om de arm en belooft: “zodra dit beschikbaar is”.



Dat T-Mobile nog geen concrete datum kan noemen is wel te begrijpen: Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaat pas komend voorjaar de 700-, 1400- en 2100-MHz-frequenties voor 5G-netwerken veilen. Het gaat dan om frequentiebanden met relatief lage snelheden voor 5G. De veiling van de snellere 3,5GHz-band zal pas in 2022 plaatsvinden.

De iPhone is nog niet klaar voor 5G, maar de verwachting is dat Apple in 2020 de eerste 5G-geschikte iPhones gaat uitbrengen. Volgens geruchten kun je kiezen uit vier modellen met 5G, waarbij gebruik wordt gemaakt van Qualcomm-modems. Analisten verwachten een flinke verkooppiek als er iPhones met 5G op de markt komen.

Tisha van Lammeren, Directeur Consumentenmarkt T-Mobile:

We liggen op schema om als eerste in Nederland een landelijk dekkend 5G netwerk uit te rollen. We bieden daarom de klanten met een 5G toestel in combinatie met dit uitgebreidere Unlimited abonnement nu al de zekerheid en de primeur om als eerste toegang te krijgen tot dit allernieuwste 5G netwerk. Klanten weten nu al precies wat het allernieuwste 5G Unlimited abonnement gaat kosten en zijn klaar voor de volgende stap in telecom.

De nieuwe bundel belooft ook “ingebouwde antivirussoftware”. Daarmee wordt “onveilig dataverkeer van websites en apps direct geblokkeerd”. Het is de vraag of je daar als iPhone-gebruiker veel aan hebt, aangezien echte antivirussoftware voor iOS niet echt mogelijk is.

Het volledige persbericht lees je hieronder: