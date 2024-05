We beginnen met de teardown van iFixit. Daaruit blijkt dat de batterij een capaciteit van 38,99 Wh heeft, iets minder dan de 40,33 Wh van de vorige generatie. Toch is de batterijduur nog steeds 10 uur, wat te danken is aan de verbeterde efficiëntie van de M4-chip. De batterij is ook gemakkelijker dan ooit te vervangen. Volgens Shahram Mokhtari van iFixit scheelt het “uren aan reparatietijd” in vergelijking met eerdere iPad Pro-modellen. Je moet nog wel het gelijmde OLED-scherm verwijderen van de iPad Pro M4. Daarna kun je vrijwel direct bij de batterij. Voor eerdere modellen moest je “elk belangrijk onderdeel eruit trekken”. Daarna houdt het enthousiasme op, want om de iPad zo dun te maken heeft Apple veel lijm te hebben gebruikt.

iPad Pro 2024 teardown door iFixit

Ook de logische printplaat blijkt vastgeplakt en bij de speakers loop je het risico dat je ze kapot maakt als je ze probeert te verwijderen. Verder ontdekte iFixit dat de iPad Pro 2024 met 256GB opslag slechts één NAND-chip gebruikt. Dit leverde eerder bij de MacBooks wat ophef op, omdat dit bij het overzetten van veel grote bestanden langzamer gaat dan opslag met twee chips. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn. Mensen die als fotograaf of videomaker veel met grote bestanden werken, hebben behoefte aan veel meer opslag en zullen waarschijnlijk toch niet het 256GB-model kopen.

iFixit ging ook aan de slag met de Apple Pencil Pro. Er was een ultrasone snijtool voor nodig om de pen open te maken, wat gepaard gaat met oorverdovend gesnerp. Hier valt niet veel aan te repareren: de batterij van de Apple Pencil Pro komt als allerlaatste tevoorschijn en op dat moment is het product helemaal kapot. iFixit is nog van plan om de verschillende chips en sensoren in beeld te brengen, zoals de MEMS-sensor voor de draaifunctie.

iPad Pro 2024 teardown van Phone Repair Guru

Een heel andere teardown van het YouTube-kanaal Phone Repair Guru laat dan weer andere dingen zien, waaronder diverse wijzigingen in het interne ontwerp. Ook laten ze zien hoe het Apple-logo met koper is bedekt om de warmte af te voeren. Apple gaf tijdens het iPad-event aan dat de thermische prestaties van de nieuwe modellen met bijna 20% zijn verbeterd door grafietplaten aan het chassis toe te voegen. ook is het Apple-logo aan de achterkant voorzien van koper.

Apple-logo met koper, zoals te zien in onderstaande iPad Pro 2024 teardownvideo.

Over het algemeen heeft de iPad Pro 2024 een vergelijkbaar intern ontwerp als de vorige generatie. We krijgen het centrale logische bord met M3-chip te zien, de batterij met zelfklevende lipjes en vier luidsprekers. Apple heeft de frontcamera en de Face ID-componenten echter wel verplaatst naar de rechterkant van de iPad Pro, op dezelfde plek waar de nieuwe Apple Pencil Pro magnetisch wordt bevestigd. Hiervoor moesten enkele magneten worden verplaatst, maar ook dit zijn geen spectaculaire veranderingen.

De nieuwe iPad Pro ligt sinds woensdag in de winkels en heeft een helderder OLED-scherm, een dunnere behuizing en een verplaatste FaceTime-camera. Lees onze iPad Pro 2024 review als je meer wilt weten over de ervaringen met deze tablet.