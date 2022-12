iPad 2022 teardown

De 10e generatie iPad, ook wel de 2022 iPad genoemd, heeft een opmerkelijke primeur. Het is de eerste iPad waarbij de selfiecamera in de lange zijde zit. Dat maakt een wezenlijk verschil tijdens het videobellen wanneer de iPad horizontaal is gepositioneerd, zoals we ook in onze iPad 2022 review schreven. Helaas is deze verbetering ook een belemmering, zo blijkt uit de iPad 2022 teardown van iFixit.

iPad 2022 werkt alleen met de eerste Apple Pencil

Het riep nogal wat vraagtekens op toen het bekend werd dat de iPad 2022 enkel met de eerste generatie Apple Pencil werkte. De iPad heeft een nieuw design met platte zijkanten. Zo’n platte zijkant is vereist om met de tweede generatie Apple Pencil te werken, want deze tekenpen klik je magnetisch aan de zijkant van de iPad om te verbinden en op te laden. Waarom werkt het dan niet met het nieuwe model?

De nieuwe selfiecamera is de beperkende factor in dit geval. Op de plek waar op andere iPads de magneet en andere technologie zit om met een Apple Pencil te werken, zit op de 10e generatie iPad een selfiecamera. Er werd al gedacht dat er hierdoor geen ruimte meer was voor Pencil-technologie en dat is nu bevestigd door iFixit. Zij hebben de iPad helemaal binnenstebuiten gehaald en komen met deze conclusie.

Eerste generatie Apple Pencil is onhandig

Hoewel het als tekenpen op zich prima is, staat de eerste generatie Apple Pencil bekend om zijn onhandige gebruiksontwerp. Om de pen te verbinden en op te laden, steek je de Lightning-aansluiting in de Lightning-poort van de iPad. De tiende generatie iPad heeft echter geen Lightning-poort, maar een usb-c-poort. Er is dus een adapter nodig om een Apple Pencil met deze iPad te kunnen gebruiken.

Iedere keer als je de Apple Pencil wil opladen, heb je dus een adapter nodig. Het is een kwestie van tijd tot deze een keer kwijtraakt en je een nieuwe moet kopen. Bij Apple kost de adapter €10,-.

Een ander nadeel van de eerste generatie Apple Pencil is dat je hem apart van de iPad moet bewaren. Hij rolt snel van tafel vanwege het ronde ontwerp en ook het afneembare dopje kan gauw kwijtraken. De tweede generatie Apple Pencil lost dit allemaal op dankzij een platte zijde en je klikt ‘m magnetisch aan de zijkant van de iPad om op te laden – als de iPad dat ook kan. Er zijn nog meer verschillen tussen de twee Apple Pencil generaties.

Als alternatief zou je de Logitech Crayon kunnen gebruiken. Deze is beschikbaar als variant met usb-c en je hebt daarom geen adapter nodig. Hij is echter wel wat beperkter in de functies en het design is minder strak. Bij Apple kost hij €79,95.