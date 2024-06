Vanaf iOS 18 en iPadOS 18 komt Apple met een arsenaal aan nieuwe AI-functies. Veel hiervan valt onder het nieuwe Apple Intelligence en komt daardoor nog niet naar Nederland. De functie Math Notes (in het Nederlands: Wiskundenotities) komt echter wel naar ons. Het werkt zowel in de nieuwe Rekenmachine-app als in de verbeterde Notities-app. We leggen voor beide apps uit hoe het werkt.

Wat zijn Math Notes?

We kennen natuurlijk allemaal de Rekenmachine-app. Je kunt hier stap voor stap berekeningen uitvoeren, wat prima is voor een korte som. Er mist echter een overzicht van meerdere berekeningen. Wanneer je dus een overzicht van kosten wil maken, moet je al gauw notities maken en voor je het weet zit je te schakelen tussen twee apps. Dat is niet alleen onhandig, maar er is ook kans op foutjes.

Met Math Notes herkent je iPhone of iPad dat je iets uitrekent. De uitkomst wordt dan automatisch gegeven. Dit werkt met simpele optelsommen, maar het gaat zelfs zo ver dat je grafieken kunt laten maken op basis van formules. Gebruik je een iPad, dan werken Wiskundenotities ook met je Apple Pencil. Wist je al dat de Rekenmachine-app naar de iPad komt vanaf iPadOS 18?

Math Notes gebruiken in de Notities-app

In de Notities-app zijn Wiskundenotities eenvoudig te gebruiken. Het is een kwestie van de opdracht typen. Zodra je een is-teken (=) typt, krijg je automatisch de suggestie om het antwoord op te schrijven. Druk op de spatiebalk om dit te bevestigen. Vervolgens wordt de opdracht ook netjes opgeschreven met goed leesbare tekens. Antwoorden die door je iPhone of iPad zijn gegeven, worden geel gemarkeerd in de notitie.

Math Notes gebruiken in de Notities-app

Je kunt formules opschrijven met je vinger of een Apple Pencil. Na het invoeren krijg je de vraag of je een grafiek wil invoegen. Als je een getal in de formule verandert, wordt de grafiek automatisch bijgewerkt. Het plaatje kun je groter en kleiner maken en op de plek zetten die jij wil.

Wiskundenotities in de Rekenmachine-app

Ook de Rekenmachine-app heeft vanaf iOS 18 en iPadOS 18 ondersteuning voor Math Notes. Om dit te gebruiken, moet je een speciale stand activeren. Zo werkt het:

Open de Rekenmachine-app. Tik linksonder op het Rekenmachine-knopje en kies voor Wiskundenotities.

iPadOS 18 Math Notes

Je zit nu in de speciale stand om te kunnen rekenen met tekst en handschrift. In feite open je in de Rekenmachine-app een nieuwe notitie en werkt het hetzelfde als in de Notities-app, maar dan met een zwarte achtergrond. De wiskundenotities die je hier maakt, verschijnen automatisch in de Notities-app.

Sommen die met de hand zijn opgeschreven, worden ook in jouw handschrift beantwoord. Je toestel herkent jouw stijl en probeert dat na te bootsen in het antwoord.

Bonustip: rekenen in de Berichten-app

Het is niet echt Wiskundenotities, maar toch handig! In de Berichten-app kun je vanaf iOS 18 en iPadOS 18 ook makkelijk rekenen. Net als in de Notities-app kun je in een bericht een rekensom typen, gevolgd door een is-teken (=). Het antwoord wordt dan meteen gesuggereerd.

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar. Lees ook ons artikel met interessante iOS 18-details en ontdekkingen voor meer geheime functies.