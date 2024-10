Holland Pop 1970

In juni 2020 was het 50 jaar geleden dat het Holland Pop Festival in het Kralingse Bos in Rotterdam plaatsvond. Dit festival, dat bekend stond als het Europese antwoord op Woodstock, was een mijlpaal in de Europese muziekgeschiedenis. Het was het eerste grootschalige evenement in Europa waar bezoekers ook op het festivalterrein konden overnachten. Bijna 100.000 mensen kwamen gedurende drie dagen samen op het festivalterrein, gedreven door een sfeer van love, peace and happiness, om te luisteren naar legendarische bands als Santana, Jefferson Airplane en Pink Floyd. In deze documentaire over dit historische evenement worden onder andere de voormalige organisatoren geïnterviewd en verzamelt Ferri Ronteltap archiefbeelden om een levendig beeld te schetsen van deze bijzondere periode in de geschiedenis van de muziek.