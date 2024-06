Smart Script is een nieuwe functie in iPadOS 18. Daarmee wordt je handschrift mooier gemaakt, maar kun je ook getypte tekst omzetten naar handgeschreven tekst. En dat allemaal in jouw eigen herkenbare handschrift.

De iPad heeft al een aantal jaar handschriftherkenning, al wordt Nederlands daar officieel niet ondersteund. Met iPadOS 18 maakt Apple de functie nog beter dankzij Smart Script in iPadOS 18. Smart Script is een functie in de Notities-app die jouw handschrift verbetert en er meer mee laat doen. Kun je Smart Script al in het Nederlands gebruiken en hoe goed werkt het? Wat kun je er allemaal mee? Dat lees je in deze tip.

Wat is Smart Script op de iPad?

Smart Script is een functie voor het verbeteren van je handschrift op de iPad, in combinatie met de Apple Pencil. Smart Script omhelst eigenlijk een drietal functies:

Handschrift mooier en leesbaarder maken, met behoud van jouw eigen handschrift

Getypte tekst omzetten in jouw eigen handschrift

Spellingscontrole en handgeschreven tekst bewerken

De functie is dus vooral bedoeld om het maken van aantekeningen prettiger te maken op de iPad, bij het gebruik van de Apple Pencil. Omdat schrijven met de Apple Pencil toch altijd net wat anders aanvoelt dan met pen en papier, wil Apple met deze functie ervoor zorgen dat alles net wat beter leesbaar is.

Dit heb je nodig voor Smart Script op de iPad

Smart Script op de iPad is een functie van iPadOS 18 in de Notities-app. Om hiervan gebruik te kunnen maken, heb je het volgende nodig:

iPad met iPadOS 18

Apple Pencil

Ondersteunende taal (zoals Engels)

Omdat Smart Script een aanvulling is op de handschriftherkenning op de iPad, werkt het alleen in een van de ondersteunde talen, zoals Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees en Spaans. Maar op dit moment kun je de functie wel al in het Nederlands gebruiken, al werkt het mogelijk niet altijd even vloeiend.

Smart Script in het Nederlands gebruiken

Om Smart Script in het Nederlands te kunnen gebruiken, dien je de handschriftherkenning (Scribble) op de iPad in te schakelen. Dat kan alleen als je een Engels toetsenbord toegevoegd hebt aan de iPad:

Ga naar Instellingen > Algemeen > Toetsenbord > Toetsenborden. Voeg Engels (VS) toe als toetsenbord. Ga nu naar Instellingen > Apple Pencil en zet de optie Schrijven aan.

Er is voor Smart Script geen aparte instelling. Zodra je deze bovenstaande stappen doorlopen hebt, wordt het vanzelf actief nadat je op de iPad geschreven hebt.

Smart Script gebruiken: iPad handschrift verbeteren

Het verbeteren van je handschrift dankzij Smart Script werkt nagenoeg geheel automatisch. Om het te gebruiken, doe je het volgende:

Schrijf je tekst met de Apple Pencil in de Notities-app op de iPad. Tijdens het schrijven worden de woorden automatisch mooier gemaakt. Je kunt eventueel een geschreven woord selecteren met je vinger en dan te tikken op Verfijn.

Lukt het niet, dan schrijf je mogelijk niet duidelijk genoeg. Probeer in dat geval wat kleiner te schrijven. Aaneenschrijven helpt ook voor het gebruik van Smart Script.

Getypte tekst invoegen als geschreven tekst

Het is ook mogelijk om getypte tekst te kopieren en te plakken als geschreven tekst. Dat doe je als volgt:

Kopieer de getypte tekst zoals je gewend bent (selecteren en tik op Kopieer). Ga naar je geschreven tekst. Hou de Apple Pencil een korte tijd op het scherm, vlak achter je geschreven tekst. Tik dan op Plak. Je getypte tekst wordt als geschreven tekst geplakt, in een stijl die (als het goed is) past bij je geschreven tekst.

iPad Smart Script: gekopieerde tekst omzetten in handschrift

Geschreven tekst bewerken

Het is tot slot ook mogelijk om je geschreven tekst te bewerken. Er wordt automatisch een spellingscorrectie op toegepast. Woorden die blauw onderstreept worden, kun je corrigeren door erop te tikken. Maar omdat alleen Engels ondersteund wordt, probeert de iPad daar een logisch Engels woord van te maken.

Om tekst toe te voegen, hou je je Apple Pencil voor een geschreven stuk tekst en versleep je de tekst erachter opzij. Op deze manier maak je plaats voor extra stuk tekst, die je er dan zelf tussen kunt schrijven. Om een deel te verwijderen, kras je eroverheen en hou je de Apple Pencil even op het scherm. Het doorkraste stuk tekst wordt automatisch gewist.

