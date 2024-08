Apple heeft in het kader van de Europese Digital Market Act de regels voor ontwikkelaars in de EU op een aantal punten versoepeld, waardoor ze meer mogelijkheden hebben om klanten door te verwijzen naar koopopties buiten de App Store om. Maar er wordt ook een nieuwe kostenstructuur ingevoerd.

De Core Technology Fee van €0,50 per installatie blijft (ook al vindt de EU dat dit niet aan de DMA-regels voldoet), maar volgens Apple is dat geen groot probleem. Het zou maar op minder dan 1% van de iOS-apps van toepassing zijn. Daarnaast komen er twee nieuwe heffingen: de Initial Acquisition Fee en de Store Services Fee. Deze zijn bedoeld voor apps die linken naar een externe webpagina. De Initial Acquisition Fee (5%) is een commissie op de verkoop van digitale goederen en diensten door een nieuwe appgebruiker. Dit geldt voor de eerste 12 maanden na de eerste downloaden van de app. Een ontwikkelaar moet deze vergoeding betalen om vanuit de app te kunnen linken. De Store Services Fee (5% tot 20%) is een commissie op de verkoop van digitale goederen en diensten. Het is van toepassing binnen een periode van 12 maanden vanaf de installatie, update of herinstallatie van een app.

Meer heffingen voor ontwikkelaars

Deze vergoedingen gelden alleen voor nieuwe aankopen en dus niet voor bestaande (app)abonnementen of verlengingen. Apple zegt dat eerstgenoemde vergoeding de waarde weerspiegelt die de App Store biedt bij het in contact brengen van ontwikkelaars met klanten uit de Europese Unie. De tweede vergoeding is bedoeld als vergoeding voor de doorlopende diensten en mogelijkheden die Apple aan ontwikkelaars biedt, waaronder appdistributie, antifraude-controles, aanbevelingen en recensies. Deze is standaard 10 procent, maar daalt naar 5 procent voor deelnemers aan het App Store Small Business Program en abonnementen die na een jaar automatisch worden verlengd. Voor ontwikkelaars die zich houden aan de standaard licentieovereenkomst voor het Apple Developer Program bedraagt de vergoeding voor winkeldiensten 20 procent, maar deze daalt naar 7 procent voor deelnemers aan het App Store Small Business Program en automatische abonnementen na één jaar. In dit geval wordt geen Core Technology Fee in rekening gebracht.

Apple heeft een fee calculator waarmee je kunt berekenen hoeveel je gaat betalen. Hieronder zie je in het kort wat dit inhoudt.

EU-voorwaarden: Initial Acquisition Fee: 5%

Store Services Fee: 5% tot 10%

Core Technology Fee: €0,50 Standaard App Store-voorwaarden: Initial Acquisition Fee: 5%

Store Services Fee: 7% tot 20%

Core Technology Fee: n.v.t.

Het positieve nieuws is echter vooral dat ontwikkelaars meer vrijheid krijgen in het promoten van hun eigen aanbiedingen en acties. Ze mogen in eigen bewoordingen linken naar een webpagina buiten de app. Apple dicteert niet langer welke teksten de ontwikkelaars moeten gebruiken en heeft ook geen invloed meer op het uiterlijk van de melding. Wel eist Apple dat de communicatie correcte informatie moet geven over de digitale goederen of diensten die je kunt aanschaffen. Het aantal URL’s is onbeperkt en het is mogelijk om extra parameters toe te voegen aan de URL’s, maar niet voor advertentietracking.

Ontwikkelaars hoeven zich niet aan te melden voor de nieuwe voorwaarden om te kunnen profiteren van de nieuwe regels, maar moeten wel akkoord gaan met het zogenaamde StoreKit External Purchase Link Entitlement Addendum, dat dit najaar verschijnt. Ontwikkelaars zijn verplicht om de StoreKit External Purchase API’s te gebruiken. Ook moeten ze rapporteren welke externe aankopen er zijn gedaan en zijn ze verplicht om de vergoedingen te betalen.

Meer informatie vind je hier en hier.