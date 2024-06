Margrethe Vestager, eurocommissaris voor mededinging, is in Amsterdam om de Digital Markets Act (DMA) te bespreken. Apple Intelligence komt voorlopig niet naar Europa en Vestager heeft daar wel een mening over.

Apple heeft drie functies van iOS 18 voorlopig uitgesteld in de EU: Apple Intelligence, iPhone Mirroring en het vernieuwde schermdelen met SharePlay. Als reden geeft Apple dat eerst moet worden uitgezocht hoe aan de EU-wetgeving rondom concurrentie kan worden voldaan. Het bedrijf vreest veiligheidsrisico’s op het gebied van privacy en databescherming als bepaalde functies opengezet moeten worden voor concurrenten. Vestager denkt echter dat Apple zich achter deze uitspraken verschuild, zodat niet aan de EU-regels hoeft te worden voldaan. Ook waarschuwt ze dat gebruikers in andere landen voorzichtig moeten zijn als de AI-functies van Apple daar wel beschikbaar komen.

Vestager denkt dat Apple in andere landen concurrenten geen eerlijke kans wil geven bij het aanbieden van AI-functies. Ook vindt ze het opvallend dat Apple vanwege de DMA extra moet nadenken of AI-functies wel ingevoerd kunnen worden. Dit voorspelt weinig goeds voor andere landen die de AI-functies wel krijgen. Er zal daar volgens de topvrouw geen sprake zijn van een eerlijk speelveld.

De DMA moet ervoor zorgen dat grote bedrijven zoals Apple geen poortwachter zijn en op die manier de concurrentie kunnen bemoeilijken. Apple wil AI gebruiken om allerlei dagelijkse handelingen gemakkelijker te maken, door bijvoorbeeld de persoonlijke context beter te begrijpen, rekening te houden met informatie die op het scherm te zien is en een teksten samen te vatten en te herschrijven. Daarnaast kun je emoji en afbeeldingen genereren en zijn er diverse verbeteringen voor de spraakassistent Siri. Dat alles lopen we voorlopig mis.

Vandaag bracht Vestager ook de voorlopige conclusie naar buiten van een onderzoek dat door de EU is uitgevoerd. Daarmee moest worden vastgesteld in hoeverre Apple voldoet aan de DMA-regels. De uitkomst is niet zo best voor Apple: de EU vindt dat Apple andere aanbieders belemmert om gebruikers naar goedkopere aanbiedingen te verwijzen en is ook niet enthousiast over de Core Technology Fee die Apple wil rekenen. Apple heeft nu de mogelijkheid om erop te reageren of (opnieuw) aanpassingen te doen.