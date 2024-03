Apple en andere grote techbedrijven worden weer onderzocht door de Europese Commissie. Er is een onderzoek naar Apple, Alphabet en Meta aangekondigd, om te kijken of ze met hun nieuwe maatregelen wel voldoen aan de DMA-regelgeving.

In maart ging in Europa de nieuwe DMA-regelgeving van start, waarin staat dat zogenaamde poortwachters zoals Apple en Google zich opener moeten opstellen. In het geval van Apple betekent het dat er alternatieve appwinkels toegestaan zijn, dat de regels voor de App Store versoepeld worden en dat er alternatieve browserengines mogelijk zijn op de iPhone. Apple heeft talloze nieuwe maatregelen en aanpassingen met ingang van iOS 17.4 ingevoerd, maar is dat wel voldoende? Dat is waar de EU nu onderzoek naar gaat doen.

Europa onderzoekt Apple, Google en meer om DMA

De Digital Markets Act heeft heel wat voeten in de aarde gehad (en nog steeds). De nieuwe regelgeving is al jaren in de maak, maar zelfs nu onder andere Apple haar beleid op een aantal punten aangepast heeft, is het nog niet gedaan met de onderzoeken van de Europese Commissie. De EU gaat onderzoek doen naar Apple’s App Store-wijzigingen voor de DMA. Apple moet het niet alleen mogelijk maken om alternatieve app stores te gebruiken, maar mag dit niet op zo’n manier implementeren dat het bijvoorbeeld nadelig lijkt voor gebruikers.

Bekijk ook Populaire app gemaakt? Dan krijg je van Apple een forse rekening Apple heeft voor de EU een nieuwe vergoeding bedacht: als een app meer dan 1 miljoen keer gedownload wordt, moet een bedrag van €0,50 per download worden betaald. Maar deze Core Technology Fee kan enorme financiële consequenties hebben als de app van een hobby-ontwikkelaar plotseling viraal gaat. Apple zoekt een oplossing.

Apple heeft daarnaast diverse regels voor alternatieve app stores voor het uitbrengen van apps buiten de eigen App Store. Zo is er de Core Technology Fee, waardoor appmakers moeten betalen voor apps die buiten de app store om gedownload worden. Er zijn nog tal van andere regels en de EU gaat nu onderzoeken of deze beperkingen en regels niet in strijd zijn met de Digital Markets Act.

Ook onderzoek naar standaardbrowser en meer

Maar niet alleen Apple’s nieuwe App Store-regels worden verder onderzocht. De EU gaat ook kijken of het kunnen verwijderen van standaardsoftware, het wijzigen van instellingen en het tonen van keuzeschermen wel voldoen aan de DMA-regels. Met dat laatste doelt de EU op bijvoorbeeld het keuzescherm dat verschijnt bij het openen van Safari. In dat scherm worden allerlei alternatieve browsers getoond, in willekeurige volgorde, zodat het kiezen van een Safari-alternatief duidelijker wordt. Maar dit ontwerp van dit keuzescherm staat ter discussie. De EU gaat kijken of dit scherm de keuze voor een browser wel open en eerlijk maakt en of het niet in strijd is met de DMA-regels.

Eerder hielden wij een exclusief interview met Gary Davis van Apple, over de nieuwe DMA-regels. Apple denkt zelf dat ze met alle recente wijzigingen voldoen aan de nieuwe Europese regelgeving.

Bekijk ook Exclusief interview: Apple over DMA en de vrees voor onvoorziene iOS-dreigingen De afgelopen vijftien jaar heeft Apple naar eigen inzicht het ecosysteem rondom de iPhone en iOS kunnen opbouwen. De Digital Markets Act (DMA) maakt daar een einde aan: het gesloten systeem moet in de EU op allerlei punten worden opengebroken. iCulture sprak met Gary Davis, Data Protection Officer van Apple, hoe het bedrijf daarmee omgaat. Hij vreest voor meer aanvallen op iOS en hoopt dat gebruikers voldoende heeft gedaan om het vertrouwen vast te houden.

Amazon, Alphabet en Meta onderzocht

Tegelijkertijd laat de Europese Commissie weten dat ook Amazon, Meta en Alphabet (moederbedrijf Google) in dit onderzoek meegenomen worden. Bij Amazon wordt gekeken of eigen merken de voorkeur krijgen, terwijl bij Google de zoekmachine onderzocht wordt. De weergave van zoekresultaten in Google zou mogelijk vooral Google’s andere diensten bevoordelen, zoals Google Shopping. Ook de Google Play Store wordt onderzocht, om dezelfde redenen als Apple’s App Store. Meta’s keuzescherm voor gebruikers om in te stemmen met het delen van data of om te betalen voor de dienst, zou geen goed alternatief bieden als je niet instemt met het delen van gegevens.

De resultaten van dit onderzoek worden binnen twaalf maanden verwacht. Zodra de uitslag er is, worden de poortwachters daarvan op de hoogte gebracht en krijgen ze aanbevelingen hoe ze hun eigen regels kunnen verbeteren. Daarbij waarschuwt de Europese Commissie ook dat er boetes uitgedeeld kunnen worden.