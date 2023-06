De Mac Studio 2023 is in handen van de eerste reviewers en zij vertellen hoe dit is bevallen. Daarmee krijgen we een eerste indruk hoe de nieuwste Mac Studio met M2 Max- en Ultra-chip bevalt.

Hands-on video’s en ervaringen

De eerste hands-on ervaringen met de Mac Studio 2023 zijn nu online te vinden, zowel in geschreven artikelen als in video’s. Op deze pagina hebben we de belangrijkste conclusies voor je verzameld. De meeste reviewers zijn positief verrast over de performance van deze nieuwe desktop-Mac. Qua prestaties evenaart hij de Mac Pro, maar is een stuk compacter en goedkoper. Voor de hand liggende argumenten zoals een gebruik aan uitbreidbaarheid komen uiteraard ook langs. En er is eigenlijk niet écht veel vernieuwd (behalve de chip en een paar details). Maar de conclusie is toch wel dat deze Mac Studio 2023 een aanrader is voor de veeleisende gebruiker.



Mac Studio 2023 review van Ars Technica

Andrew Cunningham van Ars Technica vindt de Mac Studio beoordeeld de meest overtuigende professionele desktop van Apple. Hoewel niet zoveel mensen voor de Mac Studio zullen kiezen, is het toch een apparaat dat voor veel taken geschikt is. Doe je aan foto- en videobewerking, 3D-rendering, programmeren en ander veeleisend werk op een Apple-desktop, dan is de Mac Studio ongeëvenaard qua prestaties en mogelijkheden, vindt Cunningham.

Dat er een verschil in gewicht is tussen de M2 Max- en de M2 Ultra-versie komt door de aanwezigheid van zwaardere koeling. De Ultra-chip vereist een koperen koellichaam, terwijl de Max voldoende heeft aan een lichtere van aluminium. Verder viel op dat de Mac Studio 2023 erg stil is.

Mac Studio 2023 review van Engadget

Engadget denkt dat de nieuwe Mac Studio ook mensen zal aanspreken die normaal een Mac Pro gebruiken. “Jaren geleden kochten sommige professionals de Mac Pro vanwege de pure prestaties, waarbij de interne uitbreidingsmogelijkheden meer een bijzaak waren. De Mac Studio is voor hen gemaakt.” De Mac Studio is echt afgestemd op de behoeften van de meest veeleisende gebruiker, vindt deze reviewer. Het is voor mensen die de PCIe-uitbreiding van de Mac Pro niet nodig hebben. Extra RAM-geheugen toevoegen kan bij allebei immers niet. En dankzij Thunderbolt 4 en USB 4 is bij de Mac Studio externe opslag snel genoeg voor videoproductie.

Mac Studio 2023 review van PCMag

Joe Osborne van PCMac merkt op dat de Mac Studio betere ondersteuning voor externe displays heeft. Hij kan nu acht 4K-schermen, zes 6K-schermen of drie 8K-schermen aansturen. De HDMI-poort kan nu 240Hz op 4K-resolutie aan. Deze verbinding is ook geschikt voor een variabele refresh rate, HDR en multichannel audio.

Een andere verbetering is de 32-core Neural Engine, naast de M2 Ultra-chip, die een opmerkelijke 40% snelheidsverbetering haalt ten opzichte van de vorige generatie. Dat claimt Apple althans. Dit biedt mogelijkheden voor AI en werkzaamheden die zware lokale machine learning-taken vereisen. Pluspunten zijn de performanceverbeteringen die echt merkbaar zijn, de concurrerende prijs voor een werkstation en vernieuwde WiFi en Bluetooth. Als minpunt noemt PCMag dat de componenten niet te upgraden zijn en dat je zelf voor een muis en toetsenbord moet zorgen.

Mac Studio 2023 review van CNET

Veel nieuws valt er niet te ontdekken aan de Mac Studio, vindt CNET. Je zet ‘m op je bureau en gaat ‘m gebruiken. Hij voelt bijna exact hetzelfde aan als het voorgaande model. Er zijn alleen wat kleine routinematige tweaks uitgevoerd voor deze nieuwe generatie. Kort samengevat levert hij tot ongeveer 20% betere prestaties dan de M1 Max/Ultra-chips van de vorige generatie, omdat hij meer CPU- en GPU-kernen heeft. En dankzij de bijgewerkte WiFi (van 6 naar 6E) en Bluetooth 5.3 heeft hij stabielere en mogelijk snellere draadloze verbindingen. Dat en de sprong naar HDMI 2.1 (wat Apple ‘verbeterde HDMI’ noemt) zijn zeker nuttige toevoegingen, maar ze veranderen de algemene gebruikservaring niet.

Mac Studio 2023 review van Techcrunch

Brian Heater van TechCrunch heeft ook de Mac Studio aan de tand gevoeld. Hij vindt dat deze computer uitblinkt in prestaties die je normaal alleen op de Mac Pro krijgt, maar dan voor een veel lagere prijs. Mensen die de PCIe uitbreidingsslots, extra poorten en upgradable opslagruimte nodig hebben, zullen een paar duizend extra moeten betalen voor de Pro,” concludeert hij. Alle anderen hebben met de Mac Studio een prima aankoop.

Mac Studio 2023 review van Macworld

Apple heeft de desktop Mac een upgrade gegeven, zodat je je meest uitdagende werk aankan, schrijft Roman Loyola van Macworld. Hij geeft deze desktop een 4,5 uit 5 sterren. Pluspunten zijn de indrukwekkende performance, vooral op het gebied van GPU, de flexibiliteit in poorten en de verbeterde HDMI-mogelijkheden voor externe displays. Ook valt op dat de ventilator erg stil is. Minpunt is (uiteraard) dat geheugen en SSD niet uit te breiden zijn. Als je snelheid nodig hebt, is de Mac Studio jouw computer. Apple biedt professionals een compleet pakket van processorkracht, features en design. Hiermee ben je in één keer klaar.

Mac Studio 2023 review van SixColors

Mac Studio is de snelste Mac die je kan kopen, ook moet hij nu die status delen met de Mac Pro. Mensen die het beste willen van Apple zullen de M2 Ultra kiezen, maar uit persoonlijke ervaring vindt deze reviewer dat de goedkopere Max-chip al een geweldige afweging van snelheid en prijs is. Jason Snell is blij dat Apple de Mac Studio een update heeft gegeven voor deze nieuwe generatie chips. Voor mensen die niet genoeg hebben aan de Mac mini, is de Mac Studio het apparaat dat je nodig hebt, met de twee snelste chips die Apple momenteel kan maken. En ze doen dat in een compact pakket. Er is nu een Mac Pro met Apple Silicon, maar de Mac Studio is de onbetwiste kampioen.

Heb je zin gekregen om er eentje in huis te halen? Dit zijn de prijzen van de Mac Studio 2023!

Mac Studio M2 Max 2023 Mac Studio M2 Ultra 2023

Video’s van diverse YouTubers

