Welke verschillen tussen de 15-inch vs 13-inch MacBook Air zijn er? Dat de één groter is dan de ander mag geen verrassing zijn, maar zijn er binnenin nog meer verschillen? We zetten ze op een rijtje.

Na maanden van speculatie heeft Apple tijdens de WWDC 2023 de 15-inch MacBook Air aangekondigd. Zoals de naam al zegt heeft dit model een groter 15-inch display, maar verder lijkt het model nagenoeg hetzelfde te zijn als de 13-inch MacBook Air. Of toch niet? Wie iets verder kijkt, ziet dat er nog wat verschillen zijn tussen de M2 MacBook Air van 15-inch vs de MacBook Air van 13-inch. Maar we kijken ook nog uitgebreid naar de overeenkomsten tussen de modellen en geven je koopadvies.

Bekijk ook Dit zijn 6 details van de nieuwe 15-inch MacBook Air die je nog niet kende De nieuwe MacBook Air 15-inch is tijdens de WWDC aangekondigd. Apple deelde daar de belangrijkste details, maar er zijn nog meer details en ontdekkingen van de 15-inch MacBook Air die je misschien nog niet kende. We zetten ze voor je op een rij.

Verschillen M2 MacBook Air 15-inch vs 13-inch MacBook Air

Voor de verschillen tussen de 15-inch vs 13-inch MacBook Air kijken we naar zes aspecten. Het schermformaat en de afmetingen liggen voor de hand, maar de twee formaten verschillen ook nog op een aantal andere aspecten.

#1 Schermformaat: groter voor meer werkruimte

Verreweg het belangrijkste verschil (en de belangrijkste reden om voor de 15-inch te kiezen), is het grotere scherm. De 15-inch MacBook Air biedt meer werkruimte, doordat je vensters meer plek hebben. Dit zal vooral van pas komen als je veel op de MacBook Air zelf werkt, zonder gebruik te maken van een extern display. Om precies te zijn heeft het 15-inch model een 15,3-inch display, terwijl de 13-inch versie een 13,6-inch scherm heeft. Door het grotere schermformaat is ook de resolutie iets anders: 2880 x 1864 versus 2560 x 1664 pixels.

Verschillen schermformaat 15-inch vs 13-inch MacBook Air 15-inch M2 13-inch M2 Schermformaat 15,3-inch 13,6-inch Resolutie 2880 x 1864 2560 x 1664

#2 Afmetingen: nog steeds een hele dunne MacBook

Een groter scherm, betekent ook een grotere laptop. Maar Apple heeft de schade kunnen beperken. De nieuwe 15-inch MacBook Air is maar 0,02 cm dikker dan de 13-inch, waardoor hij zijn naam Air nog eer aan doet. Het 15-inch model is vooral iets breder, namelijk 34,04 cm in plaats van 30,41 cm. Dat zie je vooral links en rechts naast het toetsenbord, waar nu meer ruimte is. Overigens wordt deze ruimte niet benut door speakergaatjes, zoals het geval is bij de vroegere 15-inch MacBook Pro. Verder is de 15-inch logischerwijs iets zwaarder: het verschil is bijna 300 gram.

Verschillen afmetingen en gewicht 15-inch vs 13-inch MacBook Air 15-inch M2 13-inch M2 Afmetingen 1,15 x 34,04 x 23,76 cm 1,13 x 30,41 x 21,5 cm Gewicht 1,51 kg 1,24 kg

#3 Speakers: beter geluid bij het grotere model

Naast het scherm vinden we bij de speakers het andere grote verschil. De 15-inch MacBook Air heeft namelijk zes speakers en twee force-cancelling woofers. De 13-inch heeft in plaats daarvan vier speakers en twee gewone woofers. Het geluid klinkt daardoor in de 15-inch een stuk indrukwekkender, hoewel we de geluidskwaliteit van de 13-inch ook zeker niet onaardig vinden. Sterker nog, beide modellen ondersteunen Dolby Atmos en ruimtelijke audio, dus ze staan op dit vlak allebei hun mannetje.

#4 Overige specs: wat verschil bij instapmodel en iets betere Bluetooth

Beide modellen zijn voorzien van een M2-chip en daardoor presteren ze ook gelijk. Maar toch is er op dit vlak een klein verschil: de 15-inch MacBook Air wordt standaard geleverd met de M2-chip met 10-core GPU (en 10-core CPU), terwijl de 13-inch MacBook Air er ook is met een 8-core GPU. Daardoor moet je voor dezelfde grafische prestaties bij de 13-inch iets dieper in de buidel tasten en kiezen voor het upgrademodel.



Specs 15-inch versie



Specs 13-inch versie

Er is nog wel een ander klein verschil op het gebied van specs: de 15-inch versie heeft Bluetooth 5.3 aan boord, terwijl de 13-inch versie nog Bluetooth 5.0 heeft. Dat verschil is echter te verwaarlozen: in de praktijk zul je er waarschijnlijk weinig van merken. Bluetooth 5.3 heeft wat minder last van interferentie en werkt daardoor wat betrouwbaarder en is ook iets veiliger, maar wij denken dat je dit verschil niet eens merkt als je de twee MacBooks naast elkaar zou zetten.

#5 Meegeleverde oplader: standaard dubbele oplader

Een ander klein verschil tussen de 15-inch MacBook Air vs de 13-inch MacBook Air, is dat je bij de grotere versie meteen de dubbele usb-c-oplader meegeleverd krijgt. Bij de 13-inch MacBook Air moet je daarvoor €20,- bijbetalen of kiezen voor het model met 10-core GPU. De 30W oplader die je standaard bij het instapmodel van de 13-inch MacBook Air krijgt, is voor de 15-inch versie net niet genoeg om optimaal op te laden.

#6 Prijsverschil: €300,-

Tot slot is de prijs een ander groot verschil die je zeker in je overweging mee moet nemen. De 15-inch heeft een adviesprijs vanaf €1.599,- en is daarmee €300,- duurder dan de 13-inch MacBook Air met een adviesprijs vanaf €1.299,-. Voor die €300,- extra krijg je dus voornamelijk een groter scherm, betere speakers en meteen een 10-core GPU (in plaats van 8-core). Vergelijken we de 10-core GPU-versie van de 13-inch MacBook Air met de nieuwe 15-inch, dan is het prijsverschil nog maar €180,-.

Overeenkomsten MacBook Air 15-inch vs 13-inch

Naast deze belangrijkste verschillen, zijn er vooral veel overeenkomsten. De 15-inch MacBook Air wordt dan ook niet voor niets een grotere versie van de bestaande 13-inch genoemd. Dit zijn de aspecten waarbij beide modellen gelijk scoren:

Design : Hetzelfde strakke design, verkrijgbaar in vier kleuren

: Hetzelfde strakke design, verkrijgbaar in vier kleuren Processor : De M2-chip presteert op beide modellen gelijk

: De M2-chip presteert op beide modellen gelijk Geheugen : Je kan kiezen voor 8GB, 16GB of 24GB RAM

: Je kan kiezen voor 8GB, 16GB of 24GB RAM Display : De schermen hebben dezelfde kleurweergave en maximale helderheid (tot 500 nits)

: De schermen hebben dezelfde kleurweergave en maximale helderheid (tot 500 nits) Camera : 1080p FaceTime HD-camera met geavanceerde beeldsignaalprocessor

: 1080p FaceTime HD-camera met geavanceerde beeldsignaalprocessor Toetsenbord en Touch ID : Dezelfde toetsenbordindeling met verlichte toetsen en Touch ID-sensor

: Dezelfde toetsenbordindeling met verlichte toetsen en Touch ID-sensor Wifi : Ondersteuning voor Wifi 6

: Ondersteuning voor Wifi 6 Poorten : Twee Thunderbolt/USB 4-poorten

: Twee Thunderbolt/USB 4-poorten Batterijduur: Tot 15 uur draadloos internetten, tot 18 uur films kijken

Conclusie MacBook Air 15-inch vs 13-inch

De 15-inch MacBook Air is met recht een grotere versie van de reeds bestaande 13-inch MacBook Air met M2-chip. De belangrijkste verschillen zitten in het scherm, afmetingen en gewicht, speakers en de prijs. Het grotere scherm biedt meer werkruimte als je veel op de MacBook zelf moet werken en vaak in meerdere programma’s en vensters tegelijk werkt, terwijl hij toch compact en dun blijft. Door het extra formaat is er binnenin ook meer ruimte gekomen voor extra speakers, waardoor hij beter klinkt. Maar daarmee is alles wel gezegd. Op elk ander belangrijk aspect scoren de 13- en 15-inch MacBook Air hetzelfde. De prestaties zijn even snel (als je bij beide modellen de versie met 10-core GPU vergelijkt), ze hebben exact hetzelfde ontwerp, de webcam is even goed en ook andere functies als het toetsenbord, trackpad en batterijduur zijn gelijk. Daarom is de 15-inch MacBook Air er vooral voor mensen die op zoek zijn naar een MacBook Air, maar dan net even groter.

Ga de 15-inch MacBook Air 2023 kopen als…

…13-inch voor jou te klein is en je vaak op de MacBook zelf werkt, met meerdere apps en vensters tegelijkertijd.

…je veel met muziekproductie werkt of graag muziek luistert in de beste kwaliteit.

…je nu nog een 15-inch MacBook hebt en echt niet kleiner wil.

…je een 10-core GPU nodig hebt, waardoor het prijsverschil slechts €180,- is, waardoor het grotere scherm mooi meegenomen is.

Air 15-inch 2023 M2 instap Air 15-inch 2023 M2 upgrade

Ga de 13-inch MacBook Air 2022 kopen als…

…je een zo klein en compact mogelijke Mac zoekt.

…je vaak met een extern scherm werkt en de MacBook zelf meer als extra scherm gebruikt wordt. Het 13-inch formaat is dan meestal ruim voldoende.

…je niet meer dan zo’n €1.300,- tot €1.400,- wil uitgeven voor een nieuwe MacBook.

…je minder grafische werkzaamheden doet. De 8-core GPU is dan voor jou voldoende.

Air 2022 M2 instap Air 2022 M2 upgrade

Lees ook ons artikel over MacBook kopen voor alle huidige modellen en prijzen. Je vindt daar ook uitgebreide prijsvergelijkers voor alle modellen, zodat je weet waar je het goedkoopste uit bent.