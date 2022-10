Eén van de nieuwe functies in iOS 16.1 is Live Activiteiten. Hiermee kun je, zonder de app te hoeven openen, een gebeurtenis live volgen via één enkele melding op het toegangsscherm. Denk bijvoorbeeld aan een tussenstand van een sportwedstrijd, maar ook wanneer een vlucht precies landt of vertrekt en nog veel meer. In iOS 16 maakte een aantal van Apple’s eigen apps hier al gebruik van, zoals de Klok-app voor een timer en de Muziek-app voor je huidige muziek. Inmiddels druppelen de eerste apps die zijn bijgewerkt voor Live Activiteiten binnen en wij hebben ze voor je op een rij gezet.



Let op: Omdat in de App Store miljoenen apps staan, kunnen we onmogelijk alle apps in dit overzicht meenemen die al bijgewerkt zijn. We hebben daarom een selectie gemaakt van de populairste apps. We kunnen daarom ook niet alle suggesties in dit overzicht benoemen.

Apps met Live Activiteiten

Behalve op het toegangsscherm, verschijnen de Live Activiteiten op de iPhone 14 Pro ook (gedeeltelijk) in het Dynamic Island. Denk bijvoorbeeld aan een huidige audio-opname. Hou je deze ingedrukt, dan verschijnt de Live Activiteit uitgeklapt bovenaan je scherm. Dit is dus alleen beschikbaar op de iPhone 14 Pro-modellen. Op alle andere modellen vind je de Live Activiteiten onderaan het toegangsscherm, op de plek van je meldingen.

Aviary 2 (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 14.0+) - Een Twitter-app met ondersteuning voor Live Activiteiten. Daarmee kun je een tweet snel ongedaan maken en bewerkingen volgen.

+ , iOS 14.0+) - Een Twitter-app met ondersteuning voor Live Activiteiten. Daarmee kun je een tweet snel ongedaan maken en bewerkingen volgen. Soor ▹ (€7,99, iPhone/iPad, iOS 14.0+) - Alternatieve app voor Apple Music. Je kunt nu ook hiermee zien welke muziek er afgespeeld wordt met de bijbehorende Live Activiteit en ondersteuning voor het Dynamic Island.

Slopes: Ski & Snowboard (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 14.1+) - Handig voor de wintersport: zie hoe je dag op de pistes verloopt met aanpasbare statistieken en een tijdlijn van je dag.

+ , iOS 14.1+) - Handig voor de wintersport: zie hoe je dag op de pistes verloopt met aanpasbare statistieken en een tijdlijn van je dag. SmartGym: Gym & Home Workouts (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - Volg de timer van je workout of je volgende stap in je training met SmartGym.

+ , iOS 12.0+) - Volg de timer van je workout of je volgende stap in je training met SmartGym. Forest: Focus for Productivity (€4,99, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - App die je helpt focussen met de Pomodoro-techniek. Bekijk de countdown live vanaf je toegangsscherm of Dynamic Island.

De komende dagen verwachten we dat er nog veel meer apps bijkomen die geüpdatet zijn met Live Activiteiten. Zie ook ons eerdere artikel met apps die zijn bijgewerkt voor iOS 16, waarin apps vermeld staan met nieuwe widgets voor het toegangsscherm.