Het is niet de eerste keer dat het gezegd wordt, maar het biedt in ieder geval weer wat houvast voor mensen met een wat ouder toestel: iOS 14 zou op alle huidige iPhones met iOS 13 te installeren zijn. Ook de iPhone 6s en de eerdere iPhone SE krijgen nog een update.

Dat beweert de Israëlische site The Verifier. De informatie zou gevonden zijn in een gelekte versie van iOS 14 en bevestigd door een betrouwbare bron uit het ontwikkelproces, zegt de site. Het betekent dat iedereen die nu op iOS 13 zit, straks ook kan updaten naar iOS 14. Het zou meteen ook de laatste versie zijn die nog op de iPhone 6s (Plus) en iPhone SE uit 2016 te installeren is. Daarna vallen deze drie modellen af, met de komst van iOS 15.



‘Deze toestellen krijgen iOS 14’

Als alles klopt zal iOS 14 op deze toestellen te installeren zijn:

Apple biedt meestal vier tot vijf jaar ondersteuning voor toestellen en gezien het feit dat de iPhone 6s uit 2015 dateert komt het einde van updates langzamerhand in zicht. De iPhone SE 2016 is voorzien van dezelfde A9-chip. Er zullen nog wel beveiligingsupdates verschijnen bij belangrijke lekken.

The Verifier geeft geen informatie over de iPads die op iPadOS 14 gaan draaien, maar als ook hier geldt dat het lijstje hetzelfde blijft dan doen in ieder geval de iPad Air 2 en de iPad mini 4 nog mee. Alle Pro-modellen krijgen ook een update. De update wordt in de loop van september of oktober 2020 verwacht.

The Verifier heeft een wisselend track record, ondanks de vertrouwenwekkende naam. Vorig jaar voorspelden ze wel correct dat de iPhone 5s en iPhone 6 geen update meer naar iOS 13 zouden krijgen. Wat iOS 14 betreft zei de Franse site iPhoneSoft.fr eerder dit jaar al dat iOS 14 naar alle huidige toestellen met iOS 13 komt.

Meer updates

Tijdens de digitale WWDC op 22 juni gaan we meer horen over iOS 14 en op welke toestellen je kunt installeren. Er wordt onder andere gesproken over een nieuwe lijstweergave van apps op je beginscherm, widgets op je beginscherm en een nieuwe app voor AR-ervaringen. Daarnaast verwachten we natuurlijk ook updates voor macOS, tvOS, watchOS en de HomePod.