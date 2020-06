Aanvullende update macOS Catalina 10.15.5

De aanvullende update voor macOS Catalina 10.15.5 is de vijfde update die beschikbaar komt sinds Catalina werd losgelaten op gebruikers. Deze volgt een week nadat de macOS Catalina 10.15.5 update te downloaden was. Daarnaast is er en beveiligingsupdate voor macOS High Sierra. De updates zijn gratis te installeren.



‌‌macOS Catalina‌‌ 10.15.5 is een gratis update voor iedereen. In macOS 10.15.5 werd een nieuwe functie voor batterijconditiebeheer toegevoegd. Deze verlengt de levensduur van je MacBook-accu door slijtage te voorkomen. Er zaten ook functies in om het afstellen en kalibreren van het Pro Display XDR te verbeteren. Daarnaast was er een functie die ervoor zorgde dat mensen in FaceTime-groepsgesprekken niet meer met grote foto’s in beeld verschijnen als ze het woord nemen. Maar 10.15.5 introduceerde ook een nieuwe bug, namelijk dat er soms geen opstartbare backups gemaakt kunnen worden.

De aanvullende update die nu beschikbaar komt bevat alleen beveiligingsverbeteringen. Apple raadt aan dat iedereen het installeert. Volgens de beveiligingsnotities lost het een beveiligingslek op, waardoor een applicatie kernel-toegang kreeg door het uitvoeren van willekeurige code. Dit werd ook opgelost in iOS 13.5.1, een update die vandaag eveneens verscheen. Het heeft te maken met de unc0ver jailbreak, die nu een weekje beschikbaar is.