Het is al door verschillende bronnen vaker gemeld dat iOS 19 een flinke upgrade wordt. De laatste bronnen zeggen dat het vergelijkbaar wordt met de drastische make-over die met iOS 7 kwam. Nu meldt Mark Gurman informatie over de interne codenaam van het nieuwe ontwerp van de grote iOS 19-update.

Project ‘Solarium’ biedt inzicht

De geruchten over iOS 19 zijn in volle gang nu WWDC 2025 steeds dichterbij komt. Daar zal Apple de nieuwe versie van iOS officieel onthullen, maar in de tussentijd blijven bronnen speculeren over de details.

Intern draagt het ontwerp van de nieuwe versie van iOS de codenaam ‘Solarium’. Deze naam verwijst naar een ruimte met voornamelijk glazen wanden en plafond, wat de speculaties versterkt over een meer transparante, glasachtige interface. Een solarium staat voor een soort binnenterras, als een kunstmatig aangelegd zonnebad. De definitie van een solarium luidt dan ook als volgt:

Kamer of toestel voor het nemen van een kunstmatig zonnebad

Maar wat heeft dat nu te maken met de volgende iOS-update? Volgens diverse bronnen lijkt de aankomende versie meer op visionOS, het besturingssysteem met kenmerkende transparante onderdelen. Veel vensters hebben een glazen uitstraling. Dat het ontwerp van iOS 19 de naam Solarium heeft, doet vermoeden dat we ditzelfde ontwerp dus ook gaan zien op de iPhone en iPad. Daardoor sluit de interface meer aan bij het ontwerp van visionOS, de software voor de Vision Pro.

Bekijk ook Gerucht: ‘iOS 19 wordt grootste update ooit: dit gaat er allemaal veranderen’ Volgens een betrouwbare bron wordt iOS 19 de grootste update ooit uit de geschiedenis van Apple. De hele interface zou op de schop gaan, met een nieuw design en navigatie.

WWDC 2025 brengt de verlossing

We zullen definitief meer weten zodra Apple informatie deelt over de nieuwe software-updates voor dit jaar. Dit gebeurt tijdens de keynote van Apple op WWDC 2025, die op maandag 9 juni zal plaatsvinden.

Wil je nou weten wat naast iOS 19 onze verwachtingen zijn voor de WWDC 2025, dan kan je een blik nemen in onze vooruitblik-pagina waarin we de waarschijnlijkheid van de geruchten analyseren.