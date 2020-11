De IKEA Home Smart-app heeft een update gekregen naar versie 1.12. Daarin worden Moods vervangen door Scènes. Maar interessanter is dat er nu ook ondersteuning is voor de Tradfri Snelkoppelingsknop.

IKEA’s smart home-producten en vertraging, het zijn bijna synoniemen van elkaar geworden. De Snelkoppelingsknop (toen nog Snelkoppelknop geheten) lekte in de zomer van 2019 uit en in oktober verschenen er afbeeldingen van de Shortcut Button. IKEA beloofde dat de knop op 1 februari in de winkel zou liggen. Later werd dit gewijzigd in voorjaar 2020 en daarna bleef het lange tijd stil. Eigenlijk waren we de knop alweer een beetje vergeten, maar opeens duikt ‘ie nu weer op in de update-omschrijving van de IKEA Home Smart-app. Het lijkt er dus op dat de knop alsnog wordt uitgebracht. Maar bij IKEA is dat nooit zeker.



Destijds was de verklaring dat de software aan de hoogste kwaliteitsstandaarden moest voldoen en dat de knop daarom tot nader order uitgesteld. De Tradfri Snelkoppelingsknop is bedoeld om scenes aan te sturen. Niet geheel toevallig is de app daar nu ook voor aangepast: je kunt scènes instellen die je vervolgens met de knop kunt activeren. De knop zelf ligt nog niet in de winkel.

IKEA vervangt Stemmingen door Scènes

In de app is het nu mogelijk om Scenes in plaats van Stemmingen (Moods) te kiezen. Daarmee sluit IKEA aan bij de wat meer gangbare term voor gecombineerde instellingen die je kunt activeren bij het opstaan, slapengaan of een avondje filmkijken.

Bij het installeren van versie 1.12 van de app krijg je informatie over de nieuwe functie Scènes, waarmee je meteen aan de slag kunt gaan.

Kies je voor Scènes, dan zullen je bestaande Stemmingen worden verwijderd. Je kunt de scènes gebruiken om de instellingen voor lampen, speakers en rolgordijnen te kiezen. Die kun je in de IKEA-app gebruiken, maar ze zijn uiteraard niet uitwisselbaar met de scènes in Apple’s Woning-app.

Nieuw is ook ondersteuning voor de Snelkoppelingsknop, zoals aangegeven. Je kunt een aantal schermen met uitleg doorlopen, maar de knop koppelen kan uiteraard nog niet.

Bij IKEA vind je alleen de draadloze Tradfri-dimmer van 7 euro en de normale Tradfri-afstandsbediening van 15 euro. In Duitsland zijn deze accessoires een stuk goedkoper, dus mocht het binnenkort weer mogelijk zijn om daar naartoe te rijden, dan kun je het beste over de grens je accessoires inslaan. We verwachten dat de IKEA Snelkoppelingsknop over een paar weken in de winkel ligt, maar houden daarbij een slag om de arm.

Let op als je deze knop wilt gebruiken om je HomeKit-scènes of Philips Hue te activeren. Dat kan niet. Het werkt alleen met scenes die je in de IKEA Home Smart-app hebt samengesteld. Je bent beter af met de slimme knoppen voor HomeKit, die met veel meer protocollen samenwerken. Met de beloofde verkoopprijs van rond de 6 euro is deze knop dan ook alleen interessant voor mensen die zich hebben overgeleverd aan het Tradfri-systeem.