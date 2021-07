IKEA heeft nieuwe filament en matglas lampen in de Tradfri-serie. Daarmee kun je ook in een wat stijlvoller interieur je lampen 'slim' maken.

Nieuwe filamentlampen bij IKEA

IKEA heeft twee nieuwe filament-lampen en twee nieuwe lampen met matglas uitgebracht in de IKEA Tradfri-serie. De filamentlampen zijn voorzien van E27 en E14 aansluiting en kosten €7,99 per stuk. Er is wel wat veranderd ten opzichte van de voorganger uit 2019. De variant met E27-aansluiting is twee euro goedkoper geworden en het glas is niet meer getint. Daarnaast is de fitting nu zwart met zilver gekleurd, in plaats van goudkleurig. De lichtsterkte blijft 250 Lumen, vergelijkbaar met een traditioneel peertje van 30 Watt. Daarmee is het vooral geschikt voor sfeerlicht.



Daarnaast biedt IKEA nu ook een peervormige Tradfri-filamentlamp met E14-fitting aan, die eveneens €7,99 kost.

Nu ook lampen met matglas

Zie je liever niet de gloeidraad, dan zijn er ook twee grote lampen met matglas. Deze kosten €12,99 per stuk en zijn als ronde kogel of in een wat langgerekter model verkrijgbaar. Ze hebben een lichtsterkte van 470 Lumen.

Om aan te sturen en slimme functies te gebruiken heb je ook nog de Tradfri-hub nodig, die tegenwoordig wat in prijs verlaagd is (namelijk van €32,95 naar €24,95). Je kunt dan de lampen via de IKEA-app bedienen en laten samenwerken met HomeKit. Heb je huisgenoten met een technische uitdaging, dan zou je ook kunnen kiezen voor een van de lichtschakelaars of slimme knoppen.