We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Monsters At Work

Te zien bij: Disney+

Let op, pas te zien vanaf woensdag 7 juli! Animatieserie, gebaseerd op de Monsters Inc-films. Dit is de eerste Pixar-film die een officiële spin-off krijgt op Disney+. Er komen later nog tv-series aan op basis van de Pixar-films Cars en Up.

De animatieserie neemt je mee naar de werkvloer van het bedrijf, waar de monsters als taak hebben om kinderen te laten lachen. Enge monsters maken dus plaats voor grappige monsters en dat maakt deze serie nog geschikter voor kinderen.

Monsters at Work gaat over het monster Tylor Tuskmon (met de stem van Ben Feldman), die hard heeft gewerkt om als eng monster indruk te maken. Nu moet hij een omslag maken en aardig zijn. We horen de temmen van o.a. Mindy Kaling en Henry Winkler. Daarnaast zijn Billy Crystal en John Goodman weer van de partij als Mike en Sully. Vanaf aanstaande woensdag kunnen de kids hiervan genieten.

Somos (S01)

Te zien bij: Netflix

Het leven van de inwoners van het Mexicaanse grensstadje Allende wordt overgenomen door een machtig kartel, met tragische gevolgen. Geïnspireerd op ware gebeurtenissen.

Quarantine Tales (S01)

Te zien bij: Netflix

In vijf aparte verhalen in verschillende genres worden er unieke, eigenaardige en inspirerende perspectieven geboden op het leven tijdens de pandemie in 2020.

Rattlesnake: The Ahanna Story

Te zien bij: Netflix

In deze stijlvolle remake stelt een gedesillusioneerd meesterbrein een team samen om een ​​reeks spectaculaire overvallen te plegen, maar daarbij maakt hij veel vijanden.

Fear Street Part I: 1994

Te zien bij: Netflix

Driedelige serie horrorfilms naar de boeken van R.L. Stine (Goosebumps), maar dan in een variant die een stuk enger is gemaakt. Geschikt voor 16 jaar en ouder. Wekelijks komt een nieuw deel beschikbaar op Netflix.

Het eerste deel speelt in 1994. Duivelse krachten teisteren al eeuwenlang een stadje. Een groep jongeren ontdekt dat de afschuwelijke gebeurtenissen die hiertoe hebben geleid misschien wel verband met elkaar houden. We zien onder andere Stranger Things-acteurs Sadie Sink en Maya Hawke.

In het tweede deel zien we een zomerkamp in de jaren zeventig en het derde deel gaat over heksenjachten in de zeventiende eeuw.

Mortel (S02)

Te zien bij: Netflix

Franse misdaadserie uit Frankrijk, waarbij twee middelbare scholieren superkrachten krijgen. Ze proberen samen met een magisch wezen een moord op te lossen.

The Tomorrow War

Te zien bij: Amazon Prime Video

In The Tomorrow War is de wereld verbijsterd wanneer een groep tijdreizigers uit het jaar 2051 arriveert om een dringende boodschap af te leveren: Dertig jaar in de toekomst verliest de mensheid een wereldwijde oorlog tegen een dodelijke buitenaardse soort. De enige hoop op overleving is dat soldaten en burgers uit het heden naar de toekomst worden getransporteerd en zich bij de strijd aansluiten. Onder de gerekruteerden is middelbare schoolleraar en familieman Dan Forester (Pratt). Vastbesloten om de wereld te redden voor zijn jonge dochter, werkt Dan samen met een briljante wetenschapper (Yvonne Strahovski) en zijn vervreemde vader (J.K. Simmons). Het wordt een wanhopige zoektocht om het lot van de planeet te herschrijven.

Warcraft

Te zien bij: Amazon Prime Video

Het koninkrijk Azeroth wordt bedreigd door de komst van gevaarlijke en gewelddadige Orcs. Zij zijn op zoek naar een nieuw woongebied, omdat hun eigen land is vernietigd. Twee helden, afkomstig uit de twee verschillende werelden, staan tegenover elkaar om te vechten voor de redding van hun eigen toekomst en nageslacht.

Jusqu’à la Garde

Te zien bij: Film1

Het echtpaar Besson gaat scheiden. Om haar zoon te beschermen tegen zijn vader, beschuldigt de vrouw Miriam haar echtgenoot van misbruik. Ze vraagt de exclusieve voogdij. Tot haar ontgoocheling verleent de rechter echter een gedeelde voogdij aan de vader. Julien zal als gijzelaar tussen zijn ouders alles doen om het ergste te voorkomen.

Why Women Kill (S02)

Te zien bij: Videoland

We volgen drie vrouwen uit verschillende decennia die verbonden zijn met elkaar doordat ze allemaal in hetzelfde Pasadena-huis hebben gewoond en ontrouw in hun huwelijk hebben ervaren.

S.W.A.T. (S03)

Te zien bij: Videoland

Actieserie over een politie-eenheid in Los Angeles onder leiding van Daniel ‘Hondo’ Harrelson (Shemar Moore). Dit seizoen krijgt het team te maken met een serie bomaanslagen. Dit is een remake van de gelijknamige serie uit de jaren zeventig. Daniel ‘Hondo’ Harrelson groeide zelf op in de straten van LA en probeert deze nu veilig te houden. Daarbij wordt hij heen en weer geslingerd tussen loyaliteit aan zijn oude buurt en zijn baan als agent. Er komt ook een vijfde seizoen aan.

Nurses

Te zien bij: Videoland

Canadese dramaserie over vijf jonge verpleegkundigen op de eerste hulp-post in een ziekenhuis in Toronto. Ze zijn net begonnen met werken en willen anderen helpen, maar hebben ook met eigen problemen te kampen. In totaal zijn er tien afleveringen. Verpleegster Grace (Tiera Skovbye) staat voor een dilemma: ze moet de gewonde dader van een aanslag behandelen.

Nomadland

Te zien bij: Pathé Thuis

Na de economische ondergang van haar bedrijf op het platteland van Nevada, pakt Fern haar bus en gaat op pad. Fern verkent als moderne nomade het leven buiten de conventionele maatschappij en ontdekt al snel een veerkracht en vindingrijkheid die haar ongekende ervaringen oplevert. Onderweg ontmoet ze andere nomaden die haar mentoren worden te midden van het uitgestrekte, soms adembenemende landschap van het Amerikaanse Westen.