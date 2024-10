Het gaat hier om het aanpassen van het primaire e-mailadres van je Apple-account. Dit kan rechtstreeks in de Instellingen-app. Daarbij kun je ook je iCloud e-mailadres wijzigen. Dit doe je door in de Instellingen-app op je accountfoto bovenin te tikken en vervolgens naar Inloggen en beveiliging te gaan. Daarna kun je op het primaire e-mailadres tikken om het te verwijderen en een ander e-mailadres in te stellen.

Het is geweldig nieuws voor mensen die lang geleden een Apple-account hebben aangemaakt en geen fan zijn van het e-mailadres dat ze toen hebben gekozen. Het primaire e-mailadres is zichtbaar voor andere mensen wanneer je samenwerkt aan documenten, bestanden deelt, agenda-uitnodigingen verstuurt, enzovoort.

Je zult na het wijzigen geen e-mail meer ontvangen van je oude @icloud.com, @mac.com of @me.com adres. Apple waarschuwt dat de e-mailadressen zullen worden gewist. Ze zullen ook niet langer beschikbaar zijn voor FaceTime en iMessage.

Voorheen was de situatie een stuk ingewikkelder. Je kon wel een iCloud-alias gebruiken voor het versturen van e-mail, maar bij het samenwerken aan iCloud-documenten kwam je echte e-mailadres vaak weer tevoorschijn. Ook kon je wel je primaire e-mailadres wijzigen, maar alleen als je de andere e-mailadressen van je account verwijderde. Je moest dan het huidige e-mailadres verwijderen, een ander e-mailadres kiezen en opnieuw een verificatieprocedure doorlopen. In iOS 18.1 is dat een stuk eenvoudiger geworden: je kunt verwijderen en vervangen wat je maar wilt.

De laatste keer dat Apple een dergelijke verandering voor Apple-accounts doorvoerde was in 2017. Toen kreeg je de mogelijkheid om een oud Gmail- of Hotmail-adres te wijzigen naar een Apple-adres. Dit gaf je de mogelijkheid om voortaan een @icloud.com adres te gebruiken. Voorheen kon je alleen wisselen naar een ander niet-Apple adres.

Meer over het aanpassen van je Apple-account e-mailadres lees je in onze aparte tip: