Gebruik je Firefox op de Mac? Dan is er goed nieuws, want je kan nu eenvoudig inloggen op websites met wachtwoorden uit je iCloud-sleutelhanger dankzij een nieuwe extensie.

iCloud-sleutelhanger en Apple’s Wachtwoorden-app zijn handige tools om veilige en unieke wachtwoorden aan te maken, zodat je zonder de gegevens hoeft te onthouden kunt inloggen bij online diensten. Dat werkt allemaal soepel in combinatie met Apple’s eigen Safari-browser, maar ook met bijvoorbeeld Chrome en Microsoft Edge. Met de iCloud-wachtwoorden-app voor Windows kun je zelfs buiten Apple’s eigen macOS snel inloggen. Maar voor gebruikers van Firefox (zowel op Mac als Windows) was dat allemaal niet zo makkelijk. Tot nu, want er is nu een officiële Firefox-extensie voor iCloud-wachtwoorden. Er is wel een nadeel.

iCloud-wachtwoorden extensie voor Firefox

De extensie is alleen beschikbaar voor de Mac-versie van Firefox. Gebruik je een Windows-computer en is Firefox je favoriete browser, dan zit je dus helaas nog met lege handen. In de omschrijving van de extensie doet Apple wel vermoeden dat er op den duur een Windows-versie komt, want daarin staat nadrukkelijk dat de extensie “op dit moment niet beschikbaar is voor Windows”.

Dankzij de extensie kun je via Firefox niet alleen makkelijk inloggen bij websites en diensten met gegevens die al in je iCloud-wachtwoorden staan, maar je kunt ook meteen nieuwe sterke unieke wachtwoorden aanmaken en deze opslaan in je iCloud-wachtwoordenkluis. Daardoor zijn nieuw opgeslagen gegevens meteen beschikbaar op al je andere apparaten, zoals iPhone en iPad. Naast gebruikersnamen en wachtwoorden, biedt de app ook ondersteuning voor het genereren van eenmalige verificatiecodes.

Opmerkelijk genoeg is de extensie oorspronkelijk door iemand anders gemaakt, maar is deze onlangs overgenomen door Apple. Hoewel het dus een officiële extensie is die nu door Apple is uitgebracht, is hij eigenlijk door een andere partij gemaakt.

Om van start te gaan, download je de extensie gratis via deze pagina. Je hebt macOS Sonoma of nieuwer nodig.