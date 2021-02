Er zijn diverse manieren om Shazam te gebruiken. Je kan Shazam via Siri gebruiken of de Shazam-knop in het Bedieningspaneel inschakelen om een muzieknummer te identificeren. Snelheid is voor het herkennen van muziek vaak belangrijk, want voordat je het weet is het nummer alweer voorbij en ben je te laat. De widget van Shazam kan je daarbij helpen.



Shazam widget helpt je bij het herkennen van muziek

De nieuwe Shazam-widget is toegevoegd in versie 14.4 van de muziekherkenningsapp, die sinds een paar jaar in handen is van Apple. Shazam is eigenlijk rijkelijk laat met het toevoegen van de nieuwe widget voor iOS 14. De app had wel al een widget in de oude stijl, maar de nieuwe Shazam widget kan je ook op het beginscherm zetten.

Je kan kiezen uit de drie formaten, namelijk klein, middel en groot. De widget laat altijd de meest recente Shazams zien, maar er zit ook een snelkoppeling in om direct naar de muziekherkenning te gaan. Tik daarvoor in de widget op het Shazam-logo. De app opent direct en begint meteen met luisteren naar de muziek. Doordat je de widget ook op het beginscherm kan zetten, kan je vanaf nagenoeg overal op je iPhone meteen muziek herkennen met Shazam. Het is daarmee vergelijkbaar met de complicatie voor de Apple Watch-app.

Met het toevoegen van de nieuwe widget is ook de oude widget voor gebruikers van iOS 13 of ouder behouden gebleven. Met deze oude versie kun je ook snel de muziekherkenning starten, maar ook zoeken naar muziek.