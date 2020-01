iCloud-backups en FBI

Reuters beweert dat Apple meer dan twee jaar geleden eraan gewerkt heeft. Medewerkers kregen later te horen dat de “juridische afdeling het afgeblazen heeft, vanwege voor de hand liggende redenen”. Apple slaat iCloud-backups nu op een andere manier versleuteld op, waarbij er geen sprake is van end-to-end encryptie. De sleutel wordt namelijk bewaard op de Apple-servers. Als een overheidsdienst toegang wil tot bepaalde gebruikersdata, dan kan Apple de volledige iCloud-backup overdragen, inclusief de sleutel om het te ontcijferen. In feite is er dus een achterdeurtje, iets wat Apple vaak stelselmatig ontkend.



Dit heeft nog andere gevolgen. De berichten die je via iMessage verstuurd zijn end-to-end versleuteld, maar de backup die op iCloud wordt bewaard is dat niet. Daardoor kan een overheidsdienst toch de gesprekken die iemand gevoerd heeft natrekken. Bij end-to-end encryptie worden de sleutels alleen bij de verzender en de ontvanger bewaard, niet op een server. Zelfs als de server wordt gehackt en iemand toegang krijgt tot de data, kan deze persoon er niets mee, omdat er geen sleutel is.

In 2016 rapporteerden de New York Times en de Financial Times dat Apple werkte aan sterkere versleuteling. Maar dat is er nooit gekomen. Volgens Reuters kunnen er nog andere factoren hebben meegespeeld in de beslissing om iCloud-backups niet sterker te beveiligen. Gebruikers zouden bijvoorbeeld hun wachtwoord kunnen vergeten en krijgen dan geen toegang meer tot hun persoonlijke informatie. Ook kan het gebeuren dat familieleden van tragisch verongelukte personen toegang willen hebben tot de laatste foto’s en andere memorabilia.

Op de website van Apple is te lezen welke data wel voorzien is van end-to-end encryptie. Het gaat dan om data van de Woning- en Gezondheid-app, wachtwoorden uit de iCloud Sleutelhanger, betalingsinfo en schermtijd-data. Maar persoonlijke info zoals notities, foto’s en herinneringen zijn niet end-to-end versleuteld.

