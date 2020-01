Disney heeft laten weten wanneer Disney+ in België van start gaat. Vanaf aankomende zomer kunnen kijkers in België series volgen zoals The Mandalorian, maar ook de bekende Disney-klassiekers.

Sinds eind vorig jaar is Disney+ beschikbaar in een aantal landen. Nederland was uitverkozen als proefland, waardoor wij al sinds september 2019 naar het aanbod kunnen kijken. Het was lange tijd onduidelijk wanneer België aan de beurt zou zijn en vandaag is daar iets meer duidelijkheid over gekomen.



Disney+ in België vanaf zomer 2020

In het persbericht laat Disney weten dat de releasedatum voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland een weekje naar voren gehaald is. Oorspronkelijk stond de dienst op de planning voor 31 maart, maar nu gaat Disney+ in die landen op 24 maart van start. Voor België is de planning iets minder duidelijk. Disney zegt namelijk het volgende:

Additional Western Europe markets, including Belgium, the Nordics, and Portugal, will follow in summer 2020.

Oftewel: landen als België, de Scandinavische landen en Portugal zijn in de zomer van 2020 aan de beurt. Verwacht dus dat Disney+ in die landen van start gaat tussen juni en september. Wanneer de exacte datum bekendgemaakt wordt, is nog niet bekend. De prijs wordt hetzelfde als bij ons: €6,99 per maand of €69,99 per jaar.

Zodra de dienst van start gaat, is ook de Disney+-app te downloaden. De app is beschikbaar voor iPhone, iPad en Apple TV. Daarnaast is het aanbod ook in Apple’s eigen TV-app zichtbaar als je ernaar zoekt, hoewel je dan alsnog doorgestuurd wordt naar de app van Disney. Eerder hebben we op iCulture al kijktips voor Disney+ in 2020 op een rijtje gezet, dus er is ook voor Belgische kijkers genoeg om naar uit te kijken.