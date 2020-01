Volgens bronnen uit het geruchtencircuit kiest Apple dit jaar voor een nieuwe kleur bij de iPhone 12 Pro. In plaats van groen verschijnt de iPhone 12 Pro mogelijk in donkerblauw. Zou jij ervoor kiezen?

Dit jaar bracht Apple wat variatie aan in de kleuren van de duurste iPhone-modellen. Naast spacegrijs, zilver en goud was er dit jaar voor het eerst ook een donkergroene iPhone 11 Pro. Voor veel mensen was dit een favoriete kleur en ook bij ons op de redactie hebben we veelal voor groen gekozen. Toch bereikt ons nu het gerucht dat Apple er dit jaar alweer afstand van doet. Volgens Max Weinbach en het YouTube-kanaal EverythingApplePro kiest Apple voor een donkerblauwe variant voor de duurdere modellen van de 2020 iPhone line-up.



‘iPhone 12 Pro komt in donkerblauw’

Het is niet helemaal duidelijk waar de geruchten op gebaseerd zijn. Wel heeft hij onlangs enkele geloofwaardige geruchten over de aankomende Samsung Galaxy S20 de wereld in geholpen, dus wie weet dat hij ook over de nieuwste iPhone juiste informatie heeft weten te verkrijgen. Volgens hem komt Apple met een Navy Blue iPhone 12 Pro. Op dit moment verkoopt Apple alleen de Powerbeats Pro in Navy Blue.

Hoe de tint van de blauwe iPhone 12 Pro er precies uit zou gaan zien is nog maar de vraag. In Nederland heet de blauwe Powerbeats Pro officieel marineblauw, maar er zijn ook diverse andere varianten zoals middernachtblauw en Alaska-blauw. Volgens de bron gaat Apple de huidige donkergroene in ieder geval vervangen door deze nieuwe blauwe variant. De concepten zoals je die in dit artikel ziet, neigen meer naar paarsblauw.

Mocht het gerucht kloppen, zou jij deze blauwe iPhone 12 Pro dan graag willen hebben? Of kies je toch voor de veiligere kleuren zwart of zilver?

In onze round-up lees je meer over de 2020 iPhones. Bekijk ook ons overzicht van de iPhone 12, de beoogde opvolger van de kleurrijke iPhone 11.