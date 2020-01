Apple onder druk gezet door FBI?

Volgens Apple-blogger John Gruber klopt er iets niet. Hij rook eerder al onraad, omdat hij Apple goed kent en uit zijn interne contacten nooit de indruk heeft gekregen dat Apple over dit soort zaken overlegt met overheden. Of dat Apple toestemming vraagt om bijvoorbeeld zwaardere encryptie toe te passen. Inmiddels denkt Gruber ook harder bewijs te hebben gevonden, omdat de timing niet klopt. Apple zou volgens het Reuters-artikel twee jaar geleden al de beslissing hebben genomen. Maar in een Duits interview zei Cook een jaar later, dat er nog steeds plannen waren voor sterkere encryptie. Bij de vertaling is echter iets misgegaan.



Gruber zegt dat Joseph Menn doorgaans een prima verslaggever is, maar dat de claims niet kloppen. Hij vermoedt dat Menn’s bronnen zich bij de FBI bevinden en niet bij Apple. Uit Gruber’s gesprekken met hooggeplaatste security-verantwoordelijken binnen Apple is gebleken dat het bedrijf zich niet de les laat lezen. Ook niet over toekomstige productplannen. “Ik weet niet hoe ik het nog duidelijker kan maken”, aldus Gruber. “Het zit niet in Apple’s DNA om ergens toestemming voor te vragen.”

En bovendien: het versleutelen van iCloud-backups zou volledig legaal zijn. Apple had geen enkele reden om vooraf de FBI op de hoogte te brengen. Het zou ook volstrekt onlogisch zijn om de FBI om een mening te vragen, want Apple kon het antwoord al raden: de FBI is fanatiek tegenstander van sterke versleuteling. De enige reden waarom Apple de plannen niet kan hebben doorgevoerd, is om klanten te helpen die geen toegang meer hebben tot hun account.

Maar dat is precies het argument dat Cook in het interview noemde.

Dit is het betreffende fragment in het Duits:

SPIEGEL ONLINE: Sind die Daten auch bei Ihrem Onlinedienst iCloud so gesichert wie auf den Geräten? Cook: Dort haben unsere Nutzer einen Schlüssel, und wir haben einen. Das machen wir so, weil manche Nutzer ihren Schlüssel verlieren oder vergessen und dann von uns Hilfe erwarten, um wieder an ihre Daten zu kommen. Es ist schwer abzuschätzen, wann wir diese Praxis ändern werden. Aber ich glaube, das wird künftig wie bei den Geräten geregelt. Wir werden also auch dafür künftig keinen Schlüssel mehr haben.

Vertaald naar het Engels maakten buitenlandse media er dit van [cursivering toegevoegd]:

SPIEGEL ONLINE: Is the data as secure on your iCloud online service as on the devices? COOK: Our users have a key there, and we have one. We do this because some users lose or forget their key and then expect help from us to get their data back. It is difficult to estimate when we will change this practice. But I think that in the future it will be regulated like the devices. We will therefore no longer have a key for this in the future.

Wat er bij deze vertaling van het Duits naar het Engels mis lijkt te zijn gegaan, is dat aanvankelijk het woord ‘regulated’ is gebruikt. Dit wekte de indruk dat er een wetgevende instantie aan te pas zou komen, waardoor Apple bepaalde maatregelen opgedrongen krijgt. Maar dat is niet zo. De juiste vertaling zou eerder ‘handled’ moeten zijn. Cook sprak over Apple’s eigen beleid.