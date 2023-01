Zit je met een probleem met je Apple-devices, waar je echt niet uitkomt, dan kun je het beste even contact opnemen met Apple Support . Deze website is nu compleet vernieuwd.

Apple Support-website vernieuwd

De website heeft een nieuw uiterlijk gekregen met grotere afbeeldingen, nieuwe iconen en snelle toegang tot de meest geraadpleegde problemen. Zo blijken er nogal wat mensen te zijn die hun Apple ID vergeten, want dit probleem staat prominent vooraan in de lijst met hulponderwerpen. Ook zijn er snelkoppelingen naar reparaties, facturatie en abonnementen. Je kunt hier bijvoorbeeld je lopende abonnementen opzeggen, de aankoopgeschiedenis bekijken en vragen om terugbetaling.



De vernieuwde Apple Support-site is een stuk kleurrijker geworden met foto’s van Apple -producten, zodat je meteen weet waar je moet zijn. Eventueel kun je zoeken naar meer onderwerpen en je krijgt tips, zoals het updaten van je toestel voor de nieuwste functies. Als het goed is kun je het antwoord op je vragen op de website vinden, maar mocht dat niet zo zijn (of ben je niet zo goed in lezen), dan kun je ook contact opnemen met Apple. Dit kan telefonisch, door te chatten of te e-mailen.

De nieuwe website is hier te bekijken.

Mocht je bang zijn dat je een nepproduct hebt gekocht, dan vertelt Apple je waarop je moet letten. Uiteraard worden ook de eigen producten en diensten aangeprezen. Je leest waarom reparaties die met originele Apple-onderdelen zijn uitgevoerd meer peace of mind geven en waarom je AppleCare+ zou moeten aanschaffen voor nóg meer peace of mind.

De Apple Support-website was ook wel aan een update toe, want de vorige versie bevatte nog foto’s van oude producten. Wie goed zoekt kan op de Apple-website nog wel veel oudere webpagina’s vinden die nog van voor 2010 dateren (bekijk deze screenshot maar eens over iTunes Match), met knoppen die echt niet meer van deze tijd zijn. Wat Support betreft kan Apple echter weer een paar jaar vooruit.

Verder lezen: