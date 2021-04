Als je een iPhone koopt wil je dat alles perfect is: geen krassen of deukjes, een krasvrij scherm en een doosje dat niet te veel beschadigd is. Of het logo goed in het midden staat, is iets waar je niet eens naar kijkt. Dat is vanzelfsprekend - behalve bij deze iPhone 11 Pro.

Op de foto’s hieronder is een ‘extreem zeldzame’ iPhone 11 Pro te zien, waarvan het logo niet in het midden staat. Een verzamelaar vond het interessant genoeg om er 2700 dollar (2300 euro) voor te betalen. Er duiken regelmatig prototypes van eerdere modellen op, die niet helemaal perfect zijn. Maar iPhones met een productiefoutje zouden een stuk zeldzamer. ‘Mislukte’ productie-iPhones komen vaak niet eens de fabriek uit: ze worden vernietigd om te voorkomen dat ze in handen van gebruikers (en verzamelaars) terechtkomen. iPhones worden na de productie meermaals geïnspecteerd voordat ze in de doos verdwijnen.



In dit geval staat het logo iets meer naar rechts dan gebruikelijk. Ook is het iets meer gedraaid. De foto’s werden op Twitter gepost door het Internal Archive, een account dat vaker foto’s van zeldzame Apple-producten, prototypes en accessoires online zet. Volgens dit account is de kans op een dergelijke iPhone “1 op de 100 miljoen” en misschien zelfs nog kleiner. Internal Archive vertelt niet hoe en aan wie deze mislukte iPhone is verkocht. Het gaat om een anoniem Twitter-account, waarvan niemand weet wie erachter zit.

In 2015 dook er ook een Apple-product met productiefout op: toen ging het om een iPad Pro met een zilveren achterkant en een gouden Touch ID-ring, een onjuiste kleurcombinatie. Ook deze kwam door de kwaliteitscontrole van Apple en kwam bij een gebruiker terecht.

Genoeg reden om je oude toestellen weer eens uit de kast te halen en te kijken of er geen foutje op zit. Het zou zomaar eens meer geld waard kunnen zijn dan wat je ervoor betaald hebt.