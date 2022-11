Hands-on video’s en ervaringen

Met de nieuwe iPads nog vers in het geheugen, zou je bijna vergeten dat er nóg een nieuw Apple-product aan komt. Vanaf aanstaande vrijdag ligt de nieuwe Apple TV 4K 2022 officieel in de winkels, maar internationale media hebben het nieuwe model alvast kunnen testen en delen hun eerste ervaringen in hands-ons en reviews. Er zijn meerdere unboxing video’s waarmee je een indruk krijgt van de verpakking en het in gebruik nemen.



Deze modellen zijn nu verkrijgbaar bij de Apple Store:

64GB Apple TV 4K 2022 128GB Apple TV 4K 2022 Bekijken bij Amazon Bekijken bij Alternate

Bekijk ook Apple TV kopen: prijzen, aanbiedingen en de beste acties Wil je de nieuwste Apple TV kopen? Dan vind je in dit artikel alle details, zoals prijs, aanbiedingen, deals en verschillen tussen de modellen. De Apple TV 4K is verkrijgbaar bij diverse winkels, maar je kunt ook nog kiezen voor een van de voorgangers.

Hands-on Apple TV 4K 2022 bij TechCrunch

TechCrunch spreekt over een aantal fijne upgrades, al heb je een aantal nog helemaal niet nodig. Allereerst merkt de reviewer op dat de snellere chip ervoor zorgt dat het navigeren door de menu’s en in apps net wat soepeler gaat. Ook games leveren betere prestaties op, dus als je graag op de Apple TV wil gamen is dit het model dat je moet hebben. Andere verbeteringen, zoals HDR10+, heeft de reviewer door gebrek aan de juiste apparaten niet kunnen testen, maar volgens hem levert de nieuwe Apple TV allemaal kleine maar prettige updates. Al met al vindt TechCrunch dat dit nieuwe model het upgraden niet waard is als je al een Apple TV 4K hebt, maar is het verreweg de beste keuze als je nog geen Apple TV hebt of over wil stappen vanaf de Apple TV HD.

Verder lezen: TechCrunch

The Verge review Apple TV 4K 2022

The Verge vindt de Apple TV het beste streamingapparaat dat er verkrijgbaar is. Hoewel hij wel wat kleiner en lichter is, ziet hij er nog steeds uit als de vorige generaties. Ook The Verge merkt op dat de prestaties een boost gekregen hebben dankzij de A15-chip. Dat merk je vooral bij de appkiezer, die soepeler reageert dan voorheen. Het verschil zul je echter niet altijd merken met de vorige generatie Apple TV 4K. Eigenlijk is de A15-chip daardoor nogal overdreven voor een apparaat als de Apple TV, al opent het wel deuren voor betere games. Het is voor The Verge een pluspunt dat de Siri Remote nu usb-c heeft, al vinden ze het jammer dat er geen AirTag-achtige zoekfunctie in zit. Bij voorkeur kiest The Verge voor het duurdere model. Toch de goedkopere zonder Ethernet en Thread? Zorg er dan voor dat je een andere HomeKit-hub met Thread hebt (zoals een HomePod mini).

Verder lezen: The Verge

Bekijk ook Apple TV vergelijken: verschillen tussen Apple TV 4K (2022 vs 2021 en meer) Bekijk de verschillen tussen de Apple TV 4K 2022 met zijn voorganger uit 2021. Twijfel je hoeveel opslag je moet nemen? Ook dan helpen we je op weg in deze Apple TV-vergelijking van alle modellen.

CNET gaat hands-on

CNET is nog niet klaar met testen, maar wilde toch al de eerste ervaringen delen. Ze vragen zich daarbij af voor wie deze Apple TV is, aangezien hij (ondanks de prijsverlaging) nog steeds duurder is dan concurrerende apparaten. In het testen heeft de reviewer in ieder geval geen verschil gemerkt met de vorige generatie. Heb je een Apple TV HD, dan zul je het verschil wel degelijk merken. Qua formaat merkt de tester op dat de Apple TV kleiner is en daardoor misschien makkelijker weg te stoppen is in bepaalde kasten. Overigens vindt CNET dat de Apple TV 4K 2022 zich nog steeds niet kan meten met de echte spelcomputers, onder andere vanwege de beeldkwaliteit.

Lees de volledige hands-on van CNET

Video’s en unboxings van Apple TV 4K 2022