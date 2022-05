Google Street View bestaat 15 jaar en om dat te vieren komt Google met een nieuwe functie voor iOS en Android. Je kan daarmee teruggaan in de tijd om te zien hoe een plek veranderd is.

Google Street View heeft in de afgelopen 15 jaar een groot aantal mooie plaatjes opgeleverd. Hoewel de functie ideaal is om te kijken hoe een omgeving eruit ziet, zijn er ook talloze verzamelingen van grappige, opmerkelijke of vreemde Street View-plaatjes waar je je een middag mee kan vermaken. Met camera’s op auto’s rijdt Google al jarenlang de hele wereld over om straten, pleinen, steden en dorpen (en ook mensen) vast te leggen. Nu gaat Google een nieuw soort camera testen om nieuwe beelden te maken. Maar er is ook een nieuwe functie, waarmee je een reis door de tijd maakt.



Google Street View 15 jaar: reis terug in de tijd

De komende weken rolt Google de nieuwe functie uit, waarmee je als het ware kan tijdreizen op een specifieke locatie. Bij het activeren van de Street View-functie op een locatie, kun je op het scherm tikken en in de informatiekaart onderaan voorgaande Street View-beelden bekijken. Je ziet dan een vorige versie van Street View, bijvoorbeeld van een paar jaar geleden. Vooral op locaties waar veel veranderd is, geeft dat een interessant kijkje op de ontwikkeling van het gebied.

De functie gaat, afhankelijk van de locatie, terug tot 2007. Dat is het jaar waarin Street View beschikbaar kwam. De functie wordt vanaf vandaag wereldwijd uitgerold op zowel de iOS- als Android-versie van Google Maps. Het kan dus nog even duren voordat de functie bij jou zichtbaar is. Zie je het nog niet, dan kun je je tot die tijd vermaken met allerlei, bizarre momenten die de afgelopen jaren zijn vastgelegd.

De nieuwe camera die Google gaat testen, is een stuk kleiner en daardoor draagbaarder. De nieuwe camera wordt volgend jaar getest en stelt Google in staat om beelden op meer plekken vast te leggen. Dit zullen voornamelijk plekken zijn waar auto’s niet kunnen komen. De camera weegt nog geen 7 kilo, is modulair en kan ook op elke auto geplaatst worden.

Om 15 jaar Street View te vieren, kun je volgens Google tijdens de gewone navigatie in Google Maps binnenkort kiezen voor een speciaal icoontje. Tijdens de autonavigatie tik je op je huidige locatie en kies je voor de speciale Street View-auto. Op moment van schrijven is deze functie bij ons nog niet zichtbaar.

Sinds een aantal jaar heeft Apple ook haar eigen variant op Street View genaamd Look Around. Deze functie wordt in steeds meer landen uitgerold en is in ieder geval beschikbaar op locaties waar Apple zelf kaartmateriaal verzameld heeft. In Nederland en België is dat nog niet het geval, maar in 2021 is Apple veelvuldig met camera’s door het land gereden om beelden vast te leggen.