Apple heeft cijfers bekendgemaakt over de mate waarin iOS 14 is geïnstalleerd op toestellen. Voor het eerst sinds iOS 14 in september verscheen heeft Apple de ontwikkelaarswebsite bijgewerkt met actuele cijfers.

iOS 14 is nu geïnstalleerd op 81 procent van de iPhones die in de afgelopen vier jaar zijn uitgebracht. Apple’s data is gebaseerd op toestellen die verbinding maken met de App Store. Er zullen maar weinig gebruikers zijn die nooit in de App Store komen, maar in theorie is het mogelijk dat Apple een paar gebruikers mist in de cijfers. De gegevens zijn gemeten op 15 december. Van de toestellen uit de afgelopen vier jaar draait 17% nog op iOS 13, terwijl 2% op een eerdere versie van iOS draait. Dat is op zich opmerkelijk, omdat het om vrij recente toestellen gaat.



Kijk je naar alle toestellen, ongeacht hoe oud ze zijn, dan draait nu 72% op iOS 14 en 18% op iOS 13. De resterende 10% is nog voorzien van een oudere versie van het besturingssysteem. Helaas is er geen vergelijkingsmateriaal, want Apple bracht vorig jaar niet op hetzelfde moment cijfers hierover uit.

Bij de iPad liggen de cijfers iets anders. Daar draait 75% van de recente iPads (afgelopen vierjaar) op iPadOS 14, terwijl 22% nog op iPadOS 13 draait. Daarnaast heeft 3% een oudere versie. Kijk je naar alle iPads die nog in gebruik zijn, dan draait 61% op iPadOS 14 en nog eens 21% op iPadOS 13. Nog oudere iOS-versies maken hier met 18% ook nog een flinke hap van de taart uit.

Helaas valt er niet te vergelijken met Google, want dat bedrijf stopte begin dit jaar met het rapporteren van cijfers. Traditiegetrouw loopt Apple echter flink voor op Android. Dat iOS 14 zo veel geïnstalleerd wordt heeft er waarschijnlijk mee te maken dat er veel aantrekkelijke functies in zaten, zoals widgets voor je beginscherm en de mogelijkheid om eigen icoontjes in te stellen, iets wat grote aandacht kreeg op sociale media. Ook heeft Apple relatief veel nieuwe versies uitgebracht om bugs op te lossen, wat bij gebruikers het vertrouwen wekte dat het veilig was om te updaten.