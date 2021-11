Outlook instellen op iPhone, iPad en andere iDevices is heel gemakkelijk. Via de Outlook-app, browser of Mail-app lees je e-mail van Outlook, Hotmail, Live Mail en andere e-maildiensten van Microsoft. Deze tip legt uit hoe je het instelt.

Microsoft biedt Outlook aan als vervanger van het vroegere Hotmail. Met Outlook kun je e-mail ontvangen en beheren vanaf al je apparaten. Je kunt Outlook en Hotmail instellen voor de ingebouwde Mail-app. Daarnaast is er een aparte app voor iPhone en iPad, die we ook zullen bespreken.

Outlook en Hotmail gebruiken via de Mail-app

Om een Hotmail- of Live-account toe te voegen, is het belangrijk om te bepalen of je een zakelijke of particuliere omgeving gebruikt. Veel bedrijven maken gebruik van Outlook (en Office 365). Weet je wat je wil instellen, volg dan deze stappen:

Open naar de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Open het Mail-menu en selecteer aldaar Accounts. Kies voor Nieuwe account. Selecteer Outlook.com voor particuliere accounts en Microsoft Exchange voor zakelijke accounts. Vul je e-mailadres en wachtwoord in. Word je (nogmaals) naar een website gestuurd, vul dan opnieuw je gegevens in. Geef indien gevraagd toestemming om gegevens van je account in te zien. Selecteer vervolgens welke apps je wil instellen met dit account: Mail, Contacten, Agenda’s, Herinneringen en Notities. Standaard staan alle opties aangevinkt. Wil je alleen mail, zet de overige apps dan uit. Druk op Bewaar.

Outlook-app gebruiken op de iPhone

Microsoft heeft voor Outlook een eigen app, waardoor je via de Outlook-app je mail kunt bekijken. Naast het bekijken van je mail kun je met de Outlook-app ook je agenda bijhouden. Installeer je de app op een iPhone, dan haal je ook meteen de Apple Watch-versie in huis. De app scheidt belangrijke mails van standaard nieuwsbrieven, waardoor je jezelf niet door een berg e-mails hoeft te werken. Heb je ook andere mail-accounts, bijvoorbeeld een Gmail- of iCloud-account, dan kun je deze hier ook nog instellen.

Outlook.com gebruiken via webbrowser

Je kunt toegang krijgen tot Outlook.com door naar de Safari-webbrowser op de iPhone te gaan. Dit werkt op dezelfde manier als het inloggen op de pc of Mac:

Ga naar Outlook.com, Hotmail.com of Live.com. Vul je e-mailadres en wachtwoord in (dit kan een @outlook.com, @hotmail.com of @live.com-adres zijn). Via het menu linksboven kun je weer uitloggen of naar andere mappen gaan.

Ben je net klaar met het instellen van Outlook of Hotmail op je iPhone en kijk je op tegen het verwijderen van al die troep berichten? In onze tip lees je hoe je snel e-mails kunt verwijderen van je iPhone. Dat verzacht de pijn al een beetje.

