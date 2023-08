De laatste tijd is WhatsApp in een sneltreinvaart nieuwe functies aan het toevoegen. Het maken van een WhatsApp videobericht, WhatsApp-foto’s in HD-kwaliteit versturen en het delen van je scherm in WhatsApp. Maar één ding is al jaren hetzelfde gebleven: het design. Maar daar komt binnenkort verandering in, zo zegt WhatsApp-ontdekker WABetaInfo.



Nieuw design voor WhatsApp in de maak

Qua opzet verandert er niet zo heel veel aan de app. Het nieuwe design zorgt er wel voor dat de app er wat frisser uit ziet, met hier en daar wat vernieuwde knoppen én een gewijzigde huisstijl. In plaats van blauwe knoppen en icoontjes, worden meer elementen in de app groen. Bijvoorbeeld het bolletje voor ongelezen gemarkeerde chats, tijdsaanduidingen, knoppen om een nieuwe chat te openen en meer. In de huidige beta waarin de ontdekkingen gedaan zijn, zijn ook nog wel wat blauwe elementen opgedoken. Maar vermoedelijk wordt dit ook nog aangepast naar groen. Wat dat betekent voor de blauwe vinkjes, is nog even de vraag.

Nieuwe filteroptie voor chats in WhatsApp

Uit het screenshot blijkt ook meteen dat WhatsApp werkt aan een nieuwe functie. Er komt een optie bij om je chats in te delen in mappen, waardoor je dus kunt filteren op een bepaald soort chat. Zo kun je bijvoorbeeld chats indelen in een mapje met persoonlijke en zakelijke gesprekken. Het moet zelfs mogelijk worden om een map met alleen maar ongelezen chats te maken. Deze functie werd al in 2020 toegevoegd aan Telegram en lijkt nu dus ook binnenkort naar WhatsApp te komen.

WABetaInfo zegt dat het nieuwe design en de nieuwe filteroptie voor chats de komende tijd beschikbaar komt, al is nog niet duidelijk wanneer dat precies is. WhatsApp test dergelijke vernieuwingen vaak enkele maanden voordat alle gebruikers de wijzigingen terugzien. We verwachten het nieuwe design en de filters dus ergens dit najaar.