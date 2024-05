De vacature werd een paar dagen geleden online gezet en vraagt naar een senior engineer die kan meehelpen om de app voor Android te ontwikkelen. De persoon moet de ontwikkeling gaan leiden van “leuke nieuwe features” voor een “app die door miljoenen wordt gebruikt om tv en sport te kijken en te ontdekken”. Navraag bij Apple leverde niets op. Android-gebruikers waren tot nu toe aangewezen op de webbrowser als ze naar Apple TV+ wilden kijken of de MLS Season Pass wilden gebruiken. Een native app brengt echter meer functies mee, zoals het offline opslaan van series die je onderweg wilt bekijken.

Apple TV+ voor Android

De afgelopen jaren is de TV-app op meerdere platformen verschenen, waaronder Roku, Amazon Fire Stick, Playstation, PlayStation, Xbox, Xfinity-kabelkastjes en smart tv’s. Vorig jaar verscheen er zelfs een Windows-app voor de desktop. Met de apps hoopt Apple meer betalende abonnees voor Apple TV+ te kunnen strikken. Apple maakte eerder wel een app voor het Android TV-platform voor smart tv’s, maar nog niet voor smartphones en tablets.

Android-gebruikers kunnen al wel gebruik maken van een Apple Music-app. Die verscheen al in 2015, slechts een jaar na de iOS-versie. Bij de huidige Apple TV+ app is dat niet gebeurd. Die is al vijf jaar op de iPhone en iPad te gebruiken, maar van een Android-versie is het nog niet gekomen. Het kan nog wel even duren voordat de app klaar is, als de ontwikkeling nu pas van start gaat.