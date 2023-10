Halloween is voor veel mensen het uitgelezen moment om een horrorfilm of -serie op te zetten. Op Apple TV en de abonnementsdienst Apple TV+ zijn verschillende spannende films en -series te vinden om de dagen rond 31 oktober goed door te komen. We zetten enkele aanraders voor je op een rij.

Apple TV+ horrorseries en spannende thrillers

Terwijl de nachten langer worden en de wind buiten huilend door de bomen waait, is er niets beter dan jezelf onder te dompelen in een huiveringwekkend verhaal. Apple TV+ biedt een duistere schatkist vol angstaanjagende horrorseries en films, van beklemmende thrillers tot bovennatuurlijke mysteries. Bereid je voor op slapeloze nachten, want deze titels graven zich diep in je psyche en laten je de grens tussen fictie en realiteit in twijfel trekken. Dus dim de lichten, pak je favoriete deken en maak je klaar voor een spannende marathon vol met schrikeffecten en onverwachte wendingen! Hier is onze lijst van de meest spannende horrorseries en films die nu te zien zijn op Apple TV+. Durf jij te kijken?

The Enfield Poltergeist

Apple heeft een nieuwe griezelige documentaireserie uitgebracht over een fenomeen dat bekendstaat als The Enfield Poltergeist. De vierdelige mysterieuze documentaire gaat over een raadshuis in de Engelse stad Enfield, waarvan wordt gezegd dat het er spookte. Hoewel de politie nooit paranormale aanwijzingen heeft gevonden, bevestigen paranormale onderzoekers en journalisten de beweringen van de familie.

The Changeling

The Changeling wordt omschreven als een ‘horrorsprookje voor volwassenen’. Het is gebaseerd op het gelijknamige boek van Victor LaValle. Waar de geboorte van een kind voor veel ouders een vreugdevol moment is, is dat in deze horrorserie het moment dat de hoofdpersoon (gespeeld door LaKeith Stanfield) terechtkomt in een regelrechte nachtmerrie.

Lisey’s Story

Deze angstaanjagende psychologische thrillerserie is gebaseerd op de roman van Stephen King. Lisey (gespeeld door Julianne Moore) is de weduwe van bekroond auteur Scott Landon (vertolkt door Clive Owen). Ze wordt enkele jaren na de dood van haar man het doelwit van een gevaarlijke stalker. Die blijkt geobsedeerd door het werk van haar man.

Calls

Calls is een spannende thriller in een uniek jasje. Het meeslepende verhaal wordt volledig verteld op basis van telefoongesprekken. De vier afleveringen duren dan ook slechts 13 tot 18 minuten per stuk. Hoewel er weinig te zien is, zit je vrijwel continu aan je scherm gekluisterd. Dat is niet gek als je bedenkt dat bekende acteurs zoals Lily Collins (Emily in Paris, Tolkien), Pedro Pascal (Game of Thrones, The Last of Us) en Rosario Dawson (Ahsoka, The Mandalorian) hun stemmen aan de miniserie ontlenen.

Servant

Servant gaat over de ongebruikelijke gebeurtenissen die plaatsvinden nadat een rijk echtpaar uit het Amerikaanse Philadelphia hun baby verliest. Het koppel ondergaat een objecttherapie met een levensecht lijkende pop, waarvan de vrouw van het stel gelooft dat het haar kind is. Sindsdien wordt het huis van het echtpaar opengesteld voor steeds vreemdere gebeurtenissen.

Halloween op Apple TV+ voor de hele familie

Niet alle Halloween-content hoeft vol bloed en angstaanjagende momenten te zitten. Deze Halloween-film en -serie zijn geschikt voor kinderen (en de rest van de familie).

It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown

Charlie Brown kan zijn geluk niet op, want hij wordt uitgenodigd voor het Halloweenfeest van Violet. De vrienden (inclusief Snoopy!) gaan langs verschillende huizen om snoepgoed op te halen. Linus is de enige die niet meegaat. Die wacht namelijk op de komst van de Grote Pompoen. It’s The Great Pumpkin, Charlie Brown is een film uit 1966.

Curses!

De familie Vanderhouven is een normaal gezin, behalve dan dat vader Alex door een vloek is versteend. Zijn vrouw en hun kinderen gaan opzoek naar eeuwenoude artefacten die door hun voorvader zijn gestolen. Ondertussen beleven ze spannende avonturen om de vader des huizes te redden in deze spannende serie.

Horrorfilms die je kunt kopen of huren op Apple TV

Heb je geen abonnement op Apple TV+ of wil je liever iets anders kijken dan de content uit bovenstaande lijst? Via de Apple TV-app kan je ook verschillende films kopen of huren. We zetten enkele nieuwe horrorfilms en klassiekers voor je op een rij die te zien zijn via Apple TV. Sommige films in deze lijst zijn ook te zien via andere streamingdiensten, zoals HBO Max, Prime Video en Disney+.