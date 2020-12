De bezitters van een Flic-knop hebben heel wat geduld moeten hebben. Maar nu is het eindelijk zover: de slimme knop is geschikt gemaakt voor HomeKit. De afgelopen dagen liep er al een betatest.

Flic 2.0 met HomeKit

Het betekent dat je de Flic LR Hub nu kunt bijwerken met de nieuwste firmware. Vervolgens zijn de losse Flic-knoppen geschikt om je HomeKit-scenes aan te sturen. Daarmee zijn de knoppen in één keer een interessanter alternatief van de aanstaande IKEA-knoppen, die alleen via de IKEA-app te bedienen zijn en niet samenwerken met je HomeKit-scenes. Bij Flic krijg je er ook nog een setje stickers bij, om bijvoorbeeld opstaan, slapen gaan of muziek inschakelen duidelijk te communiceren op de knop.



Slimme knoppen zijn er inmiddels in overvloed, maar het strakke design van de Flic-knoppen zal veel mensen aanspreken. Het goede nieuws is bovendien dat je zowel de originele Flic-knoppen als de Flic 2-knoppen kunt gebruiken voor HomeKit. De enige voorwaarde is dat je ze koppelt met de Flic Hub LR, het nieuwste model. De eerste generatie hub is niet geschikt.

Om de HomeKit-functionaliteit toe te voegen moet je inloggen op je Flic-account, de opties openen voor een of meer Flic-knoppen en vervolgens kijken waar je de mogelijkheid ziet om de knop toe te voegen aan HomeKit. Je doet dit via de Flic-app, maar als dit eenmaal is gebeurd kun je functies aan knoppen toevoegen via de Woning-app. De hub wordt in de screenshots consequent ‘brug’ genoemd, maar je snapt wel wat er wordt bedoeld.

Na het toevoegen verschijnen ze als normale knoppen in Apple’s Woning-app. Je kunt een enkele, dubbele of long press-acties instellen voor de knoppen.

De nieuwe hub moet worden bijgewerkt naar versie 3.0.2, terwijl de Flic-app versie 5.0.0 moet hebben om het allemaal te laten werken. Heb je de knoppen eerder gebruikt met accessoires die niet geschikt zijn voor HomeKit, dan zullen ze daar niet meer mee werken. Mogelijk verandert dit in de toekomst nog, al is het onzeker of Flic daar nog iets aan kan doen vanwege beperkingen die Apple en andere aanbieders stellen. Mocht het overzetten van je knoppen niet lukken, dan kun je ook een videotutorial bekijken.

De Flic-knoppen zijn niet zomaar in Nederland te koop. Je schaft een starterkit met hub en 3 knoppen aan voor $160 en moet dan nog wel rekening houden met invoerkosten.